Več ranjenih v spopadu navijačev #video

Obračun navijačev Spartaka in Zenita

Očitno so se za izgred pripravili navijači Spartaka. Foto: Reuters

Po nogometni tekmi v Tveru, nedaleč od Moskve, so se spopadli navijači Zenita iz St. Peterburga in moskovskega Spartaka. V množičnem pretepu je bilo udeleženih več kot 60 ljudi, je poročala ruska tiskovna agencija Tass. Vsaj sedem udeležencev pretepa je bilo ranjenih, eden ima poškodovano hrbtenico.

Po prihodu policije se je večina udeležencev pretepa razbežala, še poročajo mediji.

Zenit iz St. Peterburga jed z drugo ekipo gostoval pri FC Tveru (2:2). Očitno pa so se za izgred pripravili navijači Spartaka, ki tokrat niso prišli na tekmo vzpodbujati svoje ekipe in policija še raziskuje, zakaj so sploh potovali v Tver.