Martinez novi rekorder. Ibrahimović jezen: Morali bi jih razbiti.

Venezuelec je tako na večni lestvici doseženih golov v eni sezoni prehitel Roya Lassiterja (1996), Chrisa Wondolowskega (2012) in Bradleyja Wright-Phillipsa (2014). Poleg tega ima v lasti tudi rekord z največ doseženimi hat-tricki v ligi.

Martinez je bil rekorda zelo vesel in je dodal, da je vesel, da mu do konca sezone ne bo več treba razmišljati o rekordu. "To je zame veliko olajšanje. Ko sem šel v slačilnico, so se soigralci norčevali o tem, zdaj pa se lahko norčujem jaz." Dodal je še, da je do konca še osem tekem in še več rekordov, ki jih lahko podre.

V ligi MLS je debitiral lani in od takrat na 46 tekmah zabil 47 golov, v tej sezoni ima tako povprečje 1,077 doseženega gola na tekmo. Na zadnjih devetih tekmah pa je vsakič zadel vsaj enkrat, kar se v Ameriki tudi še ni zgodilo.

Zlatan Ibrahinović po remiju svojega LA Galaxy na kalifornijskem derbiju z Los Angeles FC ni bil zadovoljen. Foto: Reuters

Šved jezen po remiju

V noči na soboto je bil v ligi MLS aktiven tudi Šved Zlatan Ibrahinović, ki po remiju svojega LA Galaxy na kalifornijskem derbiju z Los Angeles FC (1:1) ni skrival jeze. Šestintridesetletnik je s svojim 499. zadetkom v karieri Galaxy popeljal v vodstvo v 15. minuti. Videti je bilo, da je branilec LAFC Brazilec Danilo Silva žogo pravočasno izbil z golove črte, a so sodniki po ogledu posnetka gol priznali. Gostje so nato v drugem polčasu izkoristili 11-metrovko, zdržali do konca in vknjižili remi.

Clearly and obviously ZLATAN. pic.twitter.com/EgycUCXZ2x — LA Galaxy (@LAGalaxy) August 25, 2018

"To je bila lahka tekma. Morali bi zlahka zmagati. Vem, kdaj je na obračunu težko, in tokrat ni bilo. Če bi bilo, bi povedal. A to je bila lahka tekma. Bili smo precej boljši nasprotnik večino časa, morali bi jih razbiti, a jih nismo. Dali smo jim točko. Smo precej boljša ekipa kot oni," je negodoval Šved, ki je na 20. tekmi lige MLS vknjižil 16. zadetek.

