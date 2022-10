Arsenalova sanjska sezona se nadaljuje tudi v Evropi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Londonski Arsenal je po desetih odigranih tekmah premier lige z devetimi zmagami in enim porazom vodilni (27 točk). Ima štiri točke več od aktualnega prvaka Manchestra Cityja (23 točk). Stoodstoten pa je v evropski ligi. Četrto zmago je dosegel z izjemnim golom Granita Xhake. PSV je padel z 1:0. Minimalna zmaga, a bili so razred boljši: v okvir gola so streljali osemkrat, PSV samo enkrat.

Tako imajo Londončani na prvem mestu skupine A 12 točk, PSV sledi s sedmimi. Sicer so zabili le sedem golov, a na štirih tekmah dobili enega samega. Arsenal ima tako že zagotovljeno uvrstitev v izločilne boje. Osmino finala tega tekmovanja so si že po štirih krogih zagotovili še Betis Sevilla, Real Sociedad in Freiburg.