Arsenal takoj z novinci, Tottenham izziva prvake

Pierre-Emerick Aubameyang in druščina si zagotovo želijo, da se jim ne ponovi sezona, v kateri so ostali brez Evrope. Foto: Guliverimage

Začenja se nova sezona v Premier league. Glede na to, da so velikani ponovno porabili kar nekaj milijonov za okrepitve, se pričakuje, da bo ponovno izenačena. Že danes zvečer se bosta za uvod udarila londonska tekmeca, novinec Brentford in Arsenal. Derbi kroga predstavlja prav zadnje srečanje, ko bo Tottenham doma gostil aktualne prvake Manchester City.

Okrepitve, kot so Jack Grealish (Manchester City), Jadon Sancho (Manchester United) in Romelu Lukaku (Chelsea), ponovno garantirajo vrhunske nogometne dneve na Otoku, kjer bi lahko bilo letos bolj izenačeno kot lani, ko so si sinjemodri že kar zgodaj zagotovili novo prvenstveno zvezdico.

Arsenal letos le doma

Zanimivo bo videti, kam lahko že na uvodu poseže Arsenal, ki ga po dolgih letih ne bomo spremljali na evropskih tekmovanjih. Tako topničarji kot tudi njihovi londonski tekmeci pri Tottenhamu si letos zagotovo želijo višje od osme in sedme pozicije, ki sta ju kluba zasedla lani. Preostali favoriti so isti kot zadnjih nekaj let, zagotovo pa mednje spadata tudi Leicester City in West Ham, ki sta jo že lani zagodle največjim. Zanimivo bo videti tudi, kako bo v sezono vstopil Liverpool, ki si je v lanski turbulentni sezoni, ko so ga pestile številne poškodbe predvsem med branilci, šele ob koncu zagotovil igranje v ligi prvakov, letos pa si Mohamed Salah in druščina ponovno želijo vmešati v boj za lovoriko.

Bodo poškodbe letos bolj prizanesle Liverpoolu ali se bodo njihovi privrženci ponovno držali za glavo? Foto: Guliverimage

Rdeči z mesta Beatlov se na uvodu odpravljajo k še enemu novincu Norwichu, podprvak Manchester United pa bo doma pričakal Leeds United prekaljenega argentinskega stratega Marcela Bielse. Chelsea, ki je v sredo vzel prvo letošnjo evropsko lovoriko, se bo na domačem igrišču udaril s Crystal Palaceom.