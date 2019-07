Anglež novi soigralec Oblaka pri Atleticu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski nogometni reprezentant Jan Oblak je pri madridskem Atleticu dobil novega soigralca. To je po poročanju otoških medijev postal angleški reprezentant Kieran Trippier. Za desnega bočnega branilca, ki je doslej igral za Tottenham, so Španci plačali 20 milijonov funtov odškodnine.

Osemindvajsetletni Trippier je za Tottenham igral od leta 2015, ko se mu je pridružil iz Burnleyja. Z novimi delodajalci je podpisal štiriletno pogodbo.

Trippier je tretja velika Atleticova obrambna okrepitev v tem prestopnem roku po prihodih Felipeja iz Porta in Renana Lodija iz Paranaenseja.

Medtem ko sta klub zapustila Diego Godin, ki je šel v Inter, in Antoine Griezmann, ki je za 107,7 milijona funtov prestopil v Barcelono, sta klub okrepila še Joao Felix, ki je prišel iz Benfice za 113 milijonov funtov, in Marcos Llorente, za katerega so pri Atleticu mestnemu tekmecu Realu plačali približno 36 milijonov funtov.

