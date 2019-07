Vodstvo angleškega nogometnega kluba v elitni premier league iz Newcastla je našlo trenersko zamenjavo po odhodu Španca Rafaela Beniteza. Novi prvi mož stroke bo 58-letni Steve Bruce, nekdanji strateg številnih angleških klubov, kot so Sheffield United, Huddersfield, Wigan, Crystal Palace, Sunderland, Hull City, Aston Villa in Sheffield Wednesday.

"Izjemno ponosen sem, da so me imenovali za glavnega trenerja Newcastla. To je moj klub iz otroštva, zanj je navijal tudi moj oče. To je zares poseben trenutek zame in mojo družino," je ob imenovanju dejal Bruce, ki je z vodstvom Newcastla podpisal triletno pogodbo.