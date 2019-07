Francoski reprezentant za 32 milijonov evrov iz Dortmunda v Pariz

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Francoz je v zadnjih dveh sezonah igral za rumeno-črne iz Porurja, pred tem je bil član nemškega Mainza, belgijskega Waregema in Monaca.

Diallo je peta okrepitev francoskih prvakov, z njimi pa je podpisal petletno pogodbo.

Pred Diallojem so v mesto luči prišli Španca Pablo Sarabia (prej Sevilla) in Ander Herrera (Manchester United), poljski vratar Marcin Bulka (Chelsea) in Nizozemec Mitchel Bakker (Ajax Amsterdam).

Preberite še: