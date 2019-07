West Ham sklenil največji prestop v zgodovini kluba

Za najdražji prestop West Hama je do danes veljal Brazilec Felipe Anderson, zanj so Londončani lani odšteli slabih 36 milijonov funtov.

Haller je v zadnji sezoni za Eintracht dosegel 20 golov. Pri West Hamu bo zamenjal Avstrijca Marka Arnautovića, ki je odštel v kitajski klub Shanghai SIPG. West Ham sta zapustila še dva napadalca Andy Carroll in Lucas Perez.

"Počutim se izvrstno. Mislim, da je to zame odlična priložnost. Veliko mi pomeni, da sem postal rekorder. To pomeni, da si me je klub želel. Čutil sem to željo, tudi sam sem vesel, da smo se dogovorili," je za klubsko spletno stran povedal Haller.

Haller je sicer četrta okrepitev West Hama, pred njim so prišli vezist Pablo Fornals ter vratarja Roberto in David Martin.

