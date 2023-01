Joao Felix od prve minute proti Fulhamu!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Chelseaja so padli v rezultatsko krizo. Na zadnjih sedmih tekmah so zmagali le enkrat, kar petkrat pa izkusili grenkobo poraza ter izpadli iz obeh angleških pokalnih tekmovanj. Bi lahko trenerju Grahamu Potterju, nad katerim so vse bolj nezadovoljni navijači modrih, polepšal dan Joao Felix? Portugalec je med tednom prišel v London, danes pa bo zaigral proti Fulhamu od prve minute!