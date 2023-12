Arteta je svaril, Arsenal se je mučil do 97. minute

Arsenal je pretekli konec tedna prišel do desete zmage. Ima še tri remije in poraz, s 33 točkami je tako vodil na lestvici premier lige. Topničarji so bili dve točki pred Liverpoolom, tri pred prvakom Manchestrom Cityjem, štiri pred Aston Villo. Tudi Tottenham, Newcastle in Manchester United so zaostajali manj kot deset točk. Prav ta izenačenost je čar premier lige. Od velikanov je nekaj več zaostajal samo deseti Chelsea (19 točk). Ta v sredo igra z Unitedom, City bo gostoval pri Aston Villi.

Gabriel Martinelli je za vodstvo Arsenala zadel v 20. minuti. Nekaj minut pozneje je bilo 1:1. Foto: Reuters Mikel Arteta je svaril, da tekma z Lutonom nikakor ne bo lahka. Luton je bil na 17. mestu (imel je dve zmagi, trije remiji, devet porazov), a gre za novinca v premier ligi, ki se je med angleško elito vrnil po 32 letih. V tistem obdobju je premagoval topničarje. "Zaslužijo si spoštovanje že za lanske dosežke, tudi letos igrajo zelo tesne tekme. To bo za nas napeta in težka tekma." Pohvalil je tudi trenerja Lutona Roba Edwardsa. "Mislim, da so res dobra ekipa, da so njihovi rezultati malo zavajajoči."

Kai Havertz je zadel za 3:3. Foto: Reuters In res je Luton povzročil nemalo težav vodilni ekipi lige. Ta je z golom Gabriela Martinellija sicer povedla v 20. minuti, a je že pet minut pozneje Gabriel Osho zadel za izenačenje. Z golom Gabriela Jesusa so topničarji na glavni odmor le odšli s prednostjo 2:1. Nato pa preobrat na začetku drugega polčasa, ko sta za vodstvo domačih s 3:2 zabila Elijah Adebayo in Ross Barkley. A so vodstvo zadržali samo za tri minute. Kai Havertz je v 60. minuti zatresel njihovo mrežo za 3:3. Nato več kot pol ure zadetka nismo več videli. In ko smo že mislili, da bo Luton vzel veliko točko, je v 97. minuti za zmago gostov po podaji iz kota z glavo zadel Declan Rice. Enajsta zmaga Arsenala, ki bo tako ostal na prvem mestu.

Angleško prvenstvo, 15. krog:

Torek, 5. december:

Sreda, 6. december:

Četrtek, 7. december:

Lestvica: