Najbolj šik obutev te pomladi

Okrašene balerinke, mokasini s peto, prefinjeni polsandali in lakasti salonarji. Poiskali smo najbolj šik čevlje za to sezono.

Fotogalerija 1 / 8 / 8

Okrašeni čevlji za pridih glamurja

Letos moda narekuje preprosta oblačila, preproste silhuete in nežno barvno paleto. Prav zato bo obutev tista, ki bo prepričljivo izstopala. V ospredju je eleganca, ki se poigrava z detajli. Bleščeči poudarki, prefinjene teksture, naravni in lahkotni, mrežasti materiali so le nekateri izmed izrazitih trendov te sezone. Izbrali smo nekaj modelov, ki jih velja imeti na očeh ali, še bolje, v omari. Poiščite svoj par čevljev na mass.si ter stopite v pomlad samozavestni in s stilom.

Za elegantno žensko obutev velja pravilo, da bolj ko je okrašena, bolje je. Kamenčki, bleščice, lakasti zaključki in zlata ali srebrna barva so pri balerinkah, polsandalih in salonarjih nepogrešljivi. Balerinke, ki so še pred kratkim veljale za preprosto vsakodnevno obutev, se vračajo kot kultni kos, primeren tudi za elegantnejše priložnosti. Letos jih tako lahko brez skrbi obujete za maturantski ples, pa tudi za na poroko. V kolekciji ženskih čevljev na mass.si izstopajo balerinke z okrašenimi zaponkami in paščki čez nart. V enako okrašenem tonu jim sledijo polsandali, nižji za dnevne obveznosti in višji za večerne priložnosti.

Foto: Mass i

Šik salonarji so simbol prefinjene ženstvenosti, samozavesti in elegance. Letos navdihujejo s svojo preprostostjo in prečiščenim dizajnom. Zaljubili se boste v salonarje v nevtralnih odtenkih, ki so odlična osnova za vsak stajling, lakasti zaključek pa doda tisti subtilni, elegantni sijaj. Za tiste, ki prisegate na minimalizem, so lakasti salonarji s tanko peto odlična izbira. Kombinirate jih lahko s prevelikim suknjičem, minimalistično obleko ali širokimi hlačami in belo majico. Vedno boste videti šik.

Foto: Mass

Med osrednje stile letošnje sezone se vračata naravni videz in lahkotnost. Čevlji, ki spominjajo na ročno pletenje, teksture v stilu rafije in mehki mrežasti materiali so priljubljeni pri balerinkah, sandalih, supergah in celo salonarjih. Ta trend ustvarja občutek sproščenosti ter je popoln za pomlad in poletje. Na mass.si najdete najbolj trendovske modele "mesh" čevljev, ki so kombinacija elegance in svežega, zračnega pridiha. Pri balerinkah to ustvarja občutek prosojnosti, pri salonarjih pa subtilen pogled na kožo deluje sofisticirano in moderno hkrati.

Foto: Mass

Mokasini v klasični različici ostajajo stalnica v kolekcijah ženske obutve v trgovinah Mass, a letošnja sezona jim je dodala novo dimenzijo – pete, detajle in vpadljive barve. Le katera modna navdušenka se lahko upre rdečim lakastim mokasinom s peto? To je obutev, ki jo boste z veseljem nosili v službo, na kavo ali kakšen bolj formalen dogodek. Za tiste, ki prisegate na klasiko, pa je na voljo tudi pester izbor klasičnih mokasinov.

Foto: Mass

Čeprav je eleganca letos v ospredju, ženske in moške superge ostajajo nepogrešljiv kos garderobe. Med letošnjimi trendi tako najdemo šik bele superge, ki so prefinjena mešanica športnega in modnega stila, z detajli v kovinskih odtenkih in poudarjenimi podplati.