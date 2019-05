Napeto na Otoku: Liverpool je bil že prvak, nato je City "ponorel" v Brightonu

Novi (stari) prvak Anglije je Manchester City. V spektakularnem zadnjem krogu angleške premier lige si ni smel privoščiti spodrsljaja na gostovanju v Brightonu. Čeprav je že zaostajal, je nato nadigral galebe in zmagal kar s 4:1, tako da je Liverpool kljub domači zmagi nad Wolverhamptonom ostal praznih rok in se moral zadovoljiti z drugim mestom. Na vrhu lestvice najboljših strelcev kar trije Afričani.

Zadnji krog angleškega prvenstva se je v nedeljo začel po željah Liverpoola. Rdeči so za tako želen naslov angleškega prvaka, prvi po letu 1990, potrebovali pomoč Brightona. Ko je Sadio Mane v 17. minuti zatresel mrežo Wolverhamptona, Glenn Murray pa v 27. minuti dvoboja v Brightonu premagal vratarja Manchester Cityja, so navijači Liverpoola poskakovali od sreče. V tistem trenutku so bili prvaki.

Šampionski preobrat Cityja

Branilci naslova iz Manchestra pa se niso predali, ampak ekspresno vrnili udarec delodajalcem Jana Mlakarja. Najprej je na 1:1 izenačil najboljši strelec meščanov Sergio Agüero, nato pa je francoski branilec Aymeric Laporte popeljal Guardiolovo četo do polnega preobrata (2:1), s katerim je City v skupnem seštevku točk ponovno prehitel Liverpool!

V 63. minuti je zadel v polno Alžirec Riyad Mahrez, ko pa je devet minut mrežo Brightona zatresel še Ilkay Gundogan (4:1), je postalo jasno, da lahko Cityju prepreči ubranitev naslova le še čudež. Tega ni bilo. Liverpool je po drugem zadetku Maneja podvojil prednost, končal sezono pri izjemnih 97 točkah in zgolj enem porazu, a vseeno ni osvojil prvenstva. Boljši je bil City, ki je zbral točko več (98) in po pokalu FA osvojil še angleško prvenstvo.

City, ki je nanizal kar 14 zaporednih zmag, je ubranil naslov angleškega prvaka. Foto: Reuters

Drugi angleški finalist lige prvakov Tottenham je v zadnjem krogu remiziral z Evertonom (2:2) in potrdil končno četrto mesto, s katerim si je ne glede na razplet evropskega finala v Madridu že zagotovil nastop v ligi prvakov tudi v prihodnji sezoni. Arsenal je ostal prekratek za točke, Manchester United pa za pet.

V boju za obstanek je bilo vse odločeno že pred zadnjim krogom. V nižji rang so se preselili Cardiff City, ki je za slovo od elite presenetil na Old Traffordu Manchester United (2:0), Fulham in Huddersfield Jona Stankovića Gorenca.

Na lestvici najboljših strelcev so se na vrhu znašli trije Afričani. Soigralca pri Liverpoolu, Mohamed Salah in Mane, ter prvi strelec Arsenala Pierre-Emerick Aubameyang, ki je v nedeljo dosegel dva zadetka v Burnleyju.

