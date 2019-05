Angleži poskrbeli za zgodovinski dosežek, Hazard prestrašil navijače

Angleški klubi so v preteklih treh dneh poskrbeli za zgodovinski dosežek. Prvič v zgodovini se bo namreč zgodilo, da bodo v finalih dveh najelitnejših evropskih tekmovanj nastopili štirje klubi iz iste države. Medtem, ko je Arsenal brez večjih težav odpravil Valencio, je bilo zelo vroče na Stamford Bridgu, kjer so se domači nogometaši šele po izvajanju enajstmetrovk uvrstili v veliki finale, saj sta se tako prva kot druga tekma po rednem delu končali z izidom 1:1.

Veliko vlogo na tekmi v Londonu je odigral vratar Chelseaja Kepa Arrizabalaga, ki je je v angleškem ligaškem finalu proti Manchester Cityju razjezil vodstvo in navijače londonskega kluba, potem, ko se ni odzval pozivom trenerja Maurizija Sarrija, naj zapusti igro. Tokrat se je Španec v vratih petkratnih angleških prvakov izkazal. Ubranil je dve enajstmetrovki nemške ekipe in prispeval levji delež k uvrstitvi v finale drugega najelitnejšega evropskega tekmovanja.

Kepa Arrizabalaga se je izkazal v vratih Chelseaja. Foto: Reuters

"Enajstmetrovke so vedno odvisne od sreče. Tokrat smo zmagali mi, v ligaškem pokalu pač nismo imeli sreče, a to je nogomet. Igrali smo proti zahtevnim nasprotnikom, zato smo še toliko bolj veseli uvrstitve v finale. Nismo imeli lahke sezone, a uvrstili smo se v dva finala, uspelo se nam je kvalificirati v ligo prvakov za prihodnjo sezono, zdaj nas čaka še derbi z Arsenalom v Bakuju. Mislim, da je navkljub vsemu, za nami dobra sezona," je bil po tekmi zadovoljen Kepa.

Hazard na izhodnih vratih?

Se bo Hazard kmalu preselil v Madrid? Foto: Reuters Še več prahu kot napeta tekma pa je po koncu srečanja dvignil glavni zvezdnik Chelseaja Eden Hazard, ki se ga že nekaj časa povezuje s prestopom v Real Madrid. Belgijec, ki je zadel odločilno enajstmetrovko za Chelsea, se je po tekmi spretno izmikal novinarskim vprašanjem glede morebitne selitve v glavno mesto Španije. Na vprašanje, če bo finale v Bakuju njegova zadnja tekma v modrem dresu pa ni dal konkretnega odgovora. "O tem sploh ne razmišljam, važna je le zmaga in to, da klubu pomagam pri osvojitvi lige Europa," je bil po tekmi jasen Belgijec.

Po pisanju španskih medijev naj bi se Belgijec že pred dnevi dogovoril o sklenitvi pogodbe z Real Madridom, ki se je v tej sezoni znašel v rezultatski krizi in pod plazom kritik. Odprto je le še vprašanje višine odškodnine, ki jo bo kraljevi klub Chelseaju odštel za belgijskega nogometnega asa, ki je v tej sezoni premier lige dosegel 16 golob. V dogovoru naj bi bil najdražji prestop v zgodovini Real Madrida, omenja se ceno v višini 162 milijonov evrov. "Če bo to moja zadnja tekma, bom naredil vse, kar bo v moji moči, da zmagamo. Ne vem še kaj se bo zgodilo, razmišljam le o tem, kako zmagovati tekme," je po tekmi še dejal Hazard in ob slovesu še nagajivo pomežiknil.

Aubameyang junak Arsenala

Če je bila zmaga Chelseaja težko prigarana, so je nekoliko lažje odnesli nogometaši Arsenala, ki so na drugi tekmi s 4:2 in s skupnim rezultatom 7:3 odpihnili Valencio. Velik del k napredovanju je prispeval Pierre-Emerick Aubameyang, ki je dosegel hat-trick. Zmaga je bila še toliko bolj sladka za stratega Londončanov Unaia Emeryja, ki je v letih med 2008 in 2012 poveljeval Valencii, in bo tako še četrtič naskakoval vrh lige Europa. Španec je pokal za najboljšega dvignil že trikrat, s Sevillo je vladal med leti 2014 in 2016.

Pierre-Emerick Aubameyang je dosegel hat-trick. Foto: Reuters

"Zelo sem ponosen tako na igralce kot navijače. Moji igralci so dali vse od sebe, lahko smo ponosni na naš klub. Vedeli smo, da moramo po njihovem zadetku ostati mirni in nadzorovati naša čustva. Težko je štirikrat zadeti proti nogometaši Valencie, saj so v svoji igri zelo disciplinirani. Hiter zadetek nam je povrnil samozavest, na koncu pa nam je uspelo," je bil po tekmi presrečen Emery, ki se ga je v zadnjih letih prijel vzdevek Gospod liga Europa.

Španec je v ligi Evropa neporažen na zadnjih 19 tekmah, a je Arsenal izgubil zadnja tri evropska finala. Leta 2006 je v ligi prvakov moral priznati premoč Barceloni, pred tem je bil neuspešen še v letih 2000 in 1995. "Pretekla finala so zame in nogometaše dobra izkušnja, ki jih lahko dobro uporabimo v sedanjosti. Izjemno težko je igrati v finalih, upam, da bomo znali izkoristiti ponujeno priložnost," je dejal Emery.

Bo Unai Emery ostal neporažen še na 20. zaporedni tekmi v ligi Europa? Foto: Reuters

"Veliko smo se naučili iz naših preteklih napak iz prejšnje sezone in letos teh napak nismo ponovili. Presrečen sem, da smo se uvrstili v finale," se je po tekmi lanskega neuspešnega polfinala proti Atletico Madridu spomnil strelec treh zadetkov Aubameyang, ki je v tej sezoni v vseh tekmovanjih dosegel že 29 golov.