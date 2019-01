Veliki derbi na Etihadu, City in Liverpool za šest točk!

Angleži nadaljujejo v norem tempu. Zanje počitka ni. Krog se bo končal danes, ko bo prvak Man City pričakal vodilni Liverpool. Rdeči imajo pred sinjemodrimi sedem točk prednosti in trener Cityja Josep Guardiola je prepričan, da bo vsega konec, kar zadeva boj za naslov, če na Etihadu slavi Liverpool. Šlo bo za biti ali ne biti za branilce naslova, kar pomeni, da se nam v Manchestru obeta prava nogometna poslastica.

Klopp zelo spoštuje City

Jürgen Klopp in Mohamed Salah želita ostati neporažena v Manchestru. Foto: Reuters Navijači Liverpoola so evforični. Ko so leta 1990 osvojili angleški naslov, si niso niti v najhujših nočnih morah mislili, da bodo morali na novo krono čakati nato tako dolgo. V tej sezoni se jim nasmiha nov naslov. Njihovi ljubljenci so v leto 2019 vstopili z zajetno prednostjo, nemški strateg Jürgen Klopp je na pragu velikega podviga, s katerim bi si privrženci Liverpoola celili rane po vseh silnih šalah, ki jih na njihov račun zbijajo največji tekmeci, in bolečinah, ki jih doživljajo zaradi zdaj že 29-letnega čakanja na nov državni naslov.

''Morali bomo biti zelo pogumni, polni želje, jeze. Tako kot smo bili na preostalih tekmah,'' pred velikim spopadom napoveduje Klopp in dodaja. ''V dvoboj s prepričanjem, da nas čaka tekmec, ki je zame najboljši na svetu. Drugačne so le točke na lestvici, ne pa tudi priprava na tekmo,'' ne posveča prevelikega poudarka temu, da je Cityju pod vodstvom Josepa Guardiole dvakrat na zadnjih treh tekmah spodrsnilo.

Josep Guardiola bi se lahko z zmago nad vodilnim Liverpoolom pridružil rdečim na štiri točke zaostanka. Foto: Reuters

City je v prejšnji sezoni osvojil kar sto točk in postavil rekord, v zadnjih štirih tekmah proti Liverpoolu pa je ostal brez zmage. ''Smo šele 3. januarja. Pred nami je zelo pomembna tekma, ki šteje, lahko rečemo, šest točk. Zelo bodo motivirani, zato moramo biti dobro pripravljeni,'' opozarja Klopp, ki, odkar je prevzel Liverpool, še čaka na prvo lovoriko.

Rdeči imajo pred drugouvrščenim Tottenhamom, ki je odigral tekmo več, šest, pred branilci naslova Manchester Cityjem pa že sedem točk prednosti. Če bi ostali brez poraza tudi na današnji poslastici na Etihadu, začela se bo ob 21. uri, bi napravili pomemben korak k tako želenemu cilju, naslovu angleškega prvaka, hkrati pa ostali v igri za še nekaj. Za ponovitev nepozabnega dosežka nogometašev Arsenala, ki so v sezoni 2003/04 ostali nepremagani do konca sezone in se v zgodovino zapisali kot "nepremagljivi".

Bo Liverpool po skoraj 30 letih spet angleški prvak? Da. 76,84% +

Ne. 23,16% +

Rdeči vragi četrtič zapored

Rdeči vragi so ujeli zmagoviti niz. Foto: Reuters Manchester United je pod vodstvom začasnega trenerja Oleja Gunnarja Solskjaerja proti Newcastlu dosegel še četrto zaporedno zmago. V polno sta za zmago z 2:0 zadela Romelu Lukaku in Marcus Rashford. Chelsea in Southampton sta se razšla brez zadetkov, Jon Gorenc Stanković je bil na klopi Huddersfielda, ki je izgubil z Burnleyjem (1:2).

Že v torek je Arsenal po boleči klofuti Liverpoola sicer težje, kot kaže rezultat, premagal Fulham (4:1). Leicester City se je nove zmage veselil v Liverpoolu proti Evertonu (1:0), Tottenham pa se je po nepričakovanem porazu proti Wolvesom na zmagovalne tirnice vrnil proti Cardiff Cityju.