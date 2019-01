Klopp jezen na sodnika, Guardiola česa takšnega ne pomni

Če gre verjeti besedam Josepa Guardiole, enega najbolj priznanih nogometnih trenerjev na svetu, se angleško prvenstvo že dolgo ni moglo pohvaliti s tako zgoščeno skupino kakovostnih klubov pri vrhu lestvice. "Ne pomnim, da bi bilo prvenstvo kdaj tako močno. Tako veliko dobrih tekmecev se bori za naslov, vsaka tekma je in bo kot finale," je po veliki zmagi nad Liverpoolom, s katero se je City približal vodilnim rdečim na štiri točke zaostanka, povedal Katalonec.

"Liverpool še naprej vodi, a smo zmanjšali zaostanek. Spoštujem dosežke Tottenhama (za šest točk zaostaja za Liverpoolom, op. p.), Manchester United se uspešno vrača (po odhodu Joseja Mourinha je dobil štiri zaporedne tekme, op. p.), tu sta še Chelsea in Arsenal z novima trenerjema. Jürgen Klopp se ne bo strinjal z menoj, a naša zmaga je dobra stvar za premier league. Vse je še odprto," je Guardiola prepričan, da se je City z zmago nad Liverpoolom vrnil v boj za naslov. "Vedeli smo, da bomo z zmago ostali v igri za naslov, če bi izgubili, pa bi se lahko od njega že poslovili."

Manchester City je v prejšnji sezoni v prvenstvu osvojil kar sto točk, postavil rekord in najbližjega zasledovalca prehitel kar za 19 točk, v tej sezoni pa gleda v hrbet močnemu Liverpoolu. Njegovo mrežo sta s pomočjo nezbranega branilca Liverpoola Dejana Lovrena zatresla Argentinec Sergio Agüero - veselil se je jubilejnega 250. prvenstvenega zadetka v karieri - in Nemec Leroy Sane, za rdeče pa se je na seznam strelcev vpisal Brazilec Roberto Firmino.

Guardiola je med igralci najbolj izpostavil Bernarda Silvo. Portugalec je v zvezni vrsti gostiteljev pretekel kar 13,7 kilometra, kar je tekalni rekord sezone. Deloval je tako v napadu kot tudi obrambi ter sodeloval v večini akcij Cityja, ki je z zmago nad Liverpoolom na lestvici prehitel Tottenham in poskočil na drugo mesto.

Trener Liverpoola Jürgen Klopp po dvoboju upravičeno ni bil najboljše volje. Jezen je bil na odločitev sodnika Anthonyja Taylorja, ki v prvem polčasu po ostrem drsečem štartu Vincenta Kompanyja na Mohameda Salaha ni izključil belgijskega branilca. "Obožujem Kompanyja, je fantastičen igralec, a za takšno posredovanje bi moral prejeti rdeči karton. Bil je zadnji igralec v obrambi in storil prekršek. Če Salah takrat ne bi skočil, bi se drugače pogovarjali," je nemški strateg prepričan, da bi v tem primeru Egipčan utrpel bistveno hujšo poškodbo.

Your thoughts please... is this a red card? #MCILIV #LFC #MCFC #PremierLeague#Klopp said: “I really like Vincent Kompany but how on earth is that not a red card? He is last man and he goes in. If he hits Mo [Salah] more, he is out for the season. pic.twitter.com/if6w3PTAWa