Angleški premierligaš ni deloval v skladu z navodili

Angleški nogometni klub Aston Villa je, kljub obvezni karanteni, ki jo je predpisala britanska vlada ter v nasprotju z odločitvijo premier lige, argentinskima igralcema Emilianu Martinezu in Emilianu Buendii dovolil, da bosta zapustila Otok in zaigrala za Argentino v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo proti Venezueli in Braziliji.