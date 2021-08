Angleški klubi z odločnim ne nogometašem in igranju za reprezentanco

"Danes smo s težkim srcem, ampak družno, odločili, da igralcem ne bomo pustili igranja za reprezentanco v državah, ki so na rdečem seznamu," se glasi uvodni odstavek izjave za javnost premierligaških klubov.

Ta odločitev vpliva na predvidoma 60 nogometašev iz 19 klubov, ki bi se morali pridružiti reprezentancam v 26 državah na rdečem covidnem seznamu, so še zapisali v izjavi.

Kamen spotike je predvsem obvezna karantena ob prihodu nazaj na Otok, zaradi česar bi trpela fizična priprava nogometašev, obenem pa bi morali ob vrnitvi izpustiti dva kroga v angleškem prvenstvu, en krog v evropskih tekmovanjih in tekme tretjega kroga angleškega ligaškega pokala.

"Vzpostavili smo dolgotrajni dialog, vključno z Angleško nogometno zvezo in oblastmi, a se zaradi vse večje zdravstvene krize oblasti niso odločile za izjeme pri potovalnih omejitvah," so še zapisali v izjavi za javnost.

Izvršni direktor elitnega angleškega nogometnega tekmovanja Richard Masters je dejal, da so klubi v premier ligi vedno podpirali želje svojih igralcev, da zastopajo svoje države. "To je stvar ponosa vseh vpletenih. Vendar pa so klubi nejevoljno, a upravičeno prišli do zaključka, da bi bil v teh novih okoliščinah odhod igralcev v te države povsem nerazumen," je dodal Masters.

"Razumemo izzive, ki obstajajo v mednarodnem koledarju tekem, in ostajamo odprti za izvedljive rešitve," je še dodal direktor lige.

Z odločitvijo želi vodstvo tekmovanja k dialogu povabiti tudi Mednarodno nogometno zvezo, da bi z vsemi zainteresiranimi stranmi našla sprejemljiv zaključek perečega vprašanja, je še za konec zapisano v izjavi.

