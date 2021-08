West Ham prerešetal Leicester in skočil na vrh

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

West Ham je s 4:1 odpravil Leicester in skočil na vrh angleškega prvenstva.

West Ham je s 4:1 odpravil Leicester in skočil na vrh angleškega prvenstva. Foto: Guliverimage

Na zadnji tekmi drugega kroga na angleških zelenicah je West Ham s 4:1 odpravil Leicester, ki je od 40. minute igra z desetimi igralci, in skočil na prvo mesto. Liverpool je v soboto upravičili vlogo favorita in ohranili stoodstotni izkupiček v novi sezoni. Aktualni prvak Manchester City je na domačem Etihadu ponižal Norwich in njegovo mrežo zatresel kar petkrat. V nedeljo jo je Southampton zagodel Manchester Unitedu, londonski derbi med Arsenalom in Chelseajem pa je pripadel modrim.

Liverpool je v uvodni sobotni tekmi 2. kroga z 2:0 premagal Burnley. V polno sta zadela Portugalec Diogo Jota in Senegalec Sadio Mane ter spravila v delirij tribune Anfielda, ki so bile polne prvič po marcu 2020.

Sadio Mane je poskrbel za končni rezultat v prepolnem Anfieldu. Foto: Reuters

V soboto je zablestel prvak Manchester City. Doma je odpravil Norwich kar s 5:0 in popravil slabši vtis z začetka sezone, ko je ostal brez angleške superpokalne lovorike, v 1. krogu pa je izgubil še derbi proti Tottenhamu.

Med strelce se je za angleške prvake vpisal tudi novinec Jack Grealish. Angleški reprezentant je odigral prvo tekmo v dresu Cityja na Etihadu. Foto: Reuters

V nedeljskem derbiju kroga se je Arsenal doma udaril z vročim Chelseajem, ki je po osvojitvi evropskega superpokala za uvod v domačo sezono gladko odpravil Crystal Palace. Modri so na Emiratesu vknjižili še drugo prvenstveno zmago, že kar takoj pa je zablestel Romelu Lukaku, ki se je pred nekaj dnevi vrnil v londonski klub. Drugi gol za goste je prispeval Reece James. Arsenal z dvema porazoma na uvodu v sezono ponovno ne blesti in je prikovan na dno lestvice.

Southampton je doma pričakal visokoleteči Manchester United, ki je z zmago v prvem krogu na srečanju, kjer sta blestela Paul Pogba in Bruno Fernandes, zasedel vrh lestvice. Rdečim vragom se tokrat ni izšlo po načrtih, saj se domov vračajo le s točko. Nuno Espirito Santo se je s svojimi varovanci po zmagi nad sinjemodrimi in nato evropskem porazu pri Pacosu de Ferreiri prvič po odhodu iz kluba pomeril z Wolverhamptonom. Tottenhamu je zmago z bele točke zagotovil Dele Alli in poskrbel, da imajo pri londonskem klubu po dveh krogih popoln izkupiček.

Angleško prvenstvo, 2. krog Sobota, 21. avgust

Liverpool : Burnley 2:0 (1:0)

Jota 18., Mane 69.



Aston Villa : Newcastle 2:0 (1:0)

Ings 45.+3, El-Ghazi 62./11-m



Crystal Palace : Brentford 0:0



Leeds United : Everton 2:2 (1:1)

Klich 41., Raphinha 72.; Calvert-Lewin 30., Gray 50.



Manchester City : Norwich City 5:0 (2:0)

Krul 7./ag., Grealish 22., Laporte 64., Sterling 71., Mahrez 84.



Brighton & Hove Albion : Watford 2:0 (2:0)

Duffy 10., Maupay 41. Nedelja, 22. avgust

Southampton : Manchester United 1:1 (1:0)

Fred 30./ag.; Greenwood 55. Wolverhampton : Tottenham Hotspur 0:1 (0:1)

Alli 9./11m. Arsenal : Chelsea 0:2 (0:2)

Lukaku 15., James 35. Ponedeljek, 23. avgust

West Ham United : Leicester City 4:1 (1:0)

Fornals 26., Benrahma 56., Antonio 80., 84.; Tielemans 70., R.K.: Perez 40. (Leicester)