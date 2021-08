Ganljiva zgodba iz Londona. Novi vratar Arsenala prinesel pepel pokojnega dedka.

Arsenal spada med največje angleške nogometne klube, v zadnjih sezonah pa ne more biti zadovoljen z marsičem. Če je v preteklosti še spadal med evropsko smetano in vsakoletno sodeloval v ligi prvakov, je v zadnjih letih drugače. Rezultati v domačem prvenstvu so vedno slabši, evropske tekme je podoživljal le še s pomočjo lige Europa, v tej sezoni (2021/22) pa izkuša bolečo realnost, saj sploh ne nastopa v Evropi. Osmo mesto v prejšnji sezoni ni bilo dovolj za preboj v Evropo, svojo priložnost je zapravil tudi v polfinalu evropske lige.

Ob podpisu pogodbe je poziral z vrečko s pepelom pokojnega dedka. Foto: Instagram V tej sezoni načrtuje boljše predstave v domačem prvenstvu, a se mu je zalomilo že v uvodnem krogu, ko je v gosteh pri Brentfordu izgubil z 0:2. V nedeljo ga čaka zelo zahteven spopad, londonski derbi proti evropskemu prvaku Chelseaju. To bo dvoboj, na katerem bi lahko prvič za nastop med vratnicama Arsenala kandidiral Aaron Ramsdale.

Na odgovornem položaju bi lahko zamenjal Nemca Bernda Lena, topničarji pa so zanj odšteli 28 milijonov evrov. Tako predstavlja tretjo najdražjo poletno okrepitev (za Bena Whita so Brightonu odšteli 54, za Martina Odegaarda pa madridskemu Realu 35 milijonov evrov), pri 23 letih pa predstavlja sklenitev sodelovanja z londonskim velikanom vrhunec njegove kariere.

Ob podpisu pogodbe, z Arsenalom jo je sklenil do 30. junija 2025, je poskrbel za nenavaden vložek. Na slovesni dogodek je prišel z majhno vrečko, polno pepela pokojnega dedka Rona. Pojasnil je, da je umrl ravno na dan, ko je njegova mama izvedela, da je noseča. Tako ga ni nikoli spoznal, saj je umrl pred njegovim rojstvom. Novi vratar Arsenala je bil poimenovan prav po dedku. Postal je Aaron kot spomin na "Our Ron" (po slovensko "naš Ron").

Ramsdale explaining why he brought his grandfather’s ashes to sign for Arsenal and why he is named Aaron ❤️ pic.twitter.com/wiuanXVcWo