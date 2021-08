Iz Manchester Uniteda se seli k tekmecu

"Zame je to prvič, da igram za drug klub, a res se veseli izziva in nove sredine. Klub je dober in rad imam njihov način igre. Mislim, da je to sredina, v kateri res lahko napredujem," je med drugim za spletno stran novega kluba dejal Williams.

Prvič naj bi Williams za Norwich zaigral že v torek na tekmi z ligaškega pokala z Bournemouthom.