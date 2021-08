Liverpool Salahu prižgal rdečo reprezentančno luč

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Angleški nogometni velikan Liverpool svojemu egiptovskemu napadalcu Mohamedu Salahu ne dovoli odhoda v domovino, da bi se priključil reprezentanci v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2022, poroča nemška tiskovna agencija dpa, ki se sklicuje na britanske medije. Razlog so protikoronski ukrepi v Veliki Britaniji.

Velika Britanija Egipt trenutno uvršča na rdeči seznam držav, kar bi za Salaha po kvalifikacijski tekmi med Egiptom in Angolo pomenilo 10-dnevno karanteno v hotelu.

Tekma med Egiptom in Angolo je na sporedu 2. septembra, Salah pa bi po vrnitvi v Anglijo izpustil gostovanje pri Leeds Unitedu 12. septembra. Bi pa Salah lahko Egiptu pomagal 5. septembra na gostovanju v Gabonu, saj je Gabon na rumenem seznamu in nogometaš bi ob vrnitvi lahko normalno nadaljeval s treningi in tekmovanji.

Egiptovska nogometna zveza je Mednarodno nogometno zvezo zaprosila za posebno dovoljenje, saj si v Egiptu Salaha nujno želijo na obeh tekmah.