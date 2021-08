Škot v dresu Liverpoola vsaj še nekaj sezon

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Andy Robertson je peti nogometaš Liverpoola, ki je v zadnjih tednih podaljšal zvestobo rdečemu klubu. Na Anfieldu bo ostal do konca sezone 2025/26.

Čeprav ima kapetan škotske reprezentance še tri leta do konca pogodbe, ki jo je podpisal 2019, ga je klub zaradi dobrih predstav na levi strani obrambe nagradil s podaljšanjem pogodbe. Podobno potezo so potegnili tudi Trent Alexander-Arnold, Fabinho, Alisson in Virgil van Dijk.

"V Liverpoolu želim ostati čim dlje, saj se tu odlično počutim. Tudi moja družina je zadovoljna z življenjem v mestu, zato smo vsi veseli, da bomo še naprej prebivalci Liverpoola," je povedal 27-letni Robertson ob podpisu nove pogodbe.

Trener Jürgen Klopp želi podaljšanje pogodbe ponuditi vsaj še trem igralcem. V pogovoru z novinarji je izpostavil Mohameda Salaha, Jordana Hendersona in Sadia Maneja.

Robertson je v Liverpool prišel 2017 iz Hulla, za rdeče pa je doslej odigral 177 tekem.

