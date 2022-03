Tekma sezone za Andraža Šporarja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Tottenhama so pod vodstvom italijanskega stratega Antoina Conteja v tej sezoni že doživeli slovenski šok. Ko so v evropski konferenčni ligi gostovali v Mariboru, jih je šokiral slovenski prvak Mura. Izbranci Anteja Šimundže so po nepozabnem zadetku Amadeja Maroše, doseženem v zadnjih sekundah srečanja, zmagali z 2:1. Danes se bo z londonskim velikanom pomeril še en slovenski nogometaš.

Tottenham, še nedavno finalist lige prvakov, na klubsko lovoriko čaka že 14 let. Foto: Guliverimage

Andraž Šporar bo skušal z Middlesbroughom po Manchester Unitedu izločiti še enega angleškega velikana. Boro bo na tekmi osmine finala računal na prednost domačega igrišča. Tottenham čaka na prvo klubsko lovoriko že 14 let, v pokalu FA je bil nazadnje najboljši leta 1991. "Zahtevno bo," sporoča Conte, ki je v bogati trenerski karieri sicer že osvojil pokal FA. Najboljši je bil s Chelseajem v sezoni 2017/18.

Šporar naj bi na današnjem spektaklu na stadionu Riverside zaigral od prve minute. Njegov klub Middlesborugh je v drugi angleški ligi, tekmovanju championship, na zadnjih treh tekmah doživel dva poraza in malce pokvaril uvrstitev na lestvici. Zdrsnil je na osmo mesto, kar je manj od želenega, saj v dodatne kvalifikacije za napredovanje v elitno premier league vodi vsaj šesto mesto.

Šporar je v 1/16 finala z Middlesbroughom poskrbel za presenečenje na Old Traffordu. Foto: Guliverimage

Šporar je z osmimi zadetki poleg zveznega igralca Matta Crooksa prvi strelec kluba v tej sezoni. V polno je zadel tudi na zadnji tekmi. Na gostovanju pri Barnsleyju je v 61. minuti zadel v polno z bele točke, znižal zaostanek na 1:3, na koncu pa je Boro ostal praznih rok z 2:3. Kako se bo izkazal danes proti bogatemu tekmecu iz Londona?