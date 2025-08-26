Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. P.

Torek,
26. 8. 2025,
21.07

Osveženo pred

7 minut

Torek, 26. 8. 2025, 21.07

7 minut

Angleški ligaški pokal, 2. krog

V živo: velik dan za Jako Bijola, piše se zgodovina!

Avtor:
R. P.

Jaka Bijol | Jaka Bijol je že oblekel dres Leedsa na prijateljskih tekmah, na uradnih tekmovalnih pa še ni nastopil. Tako se je prejšnji mesec meril v Stockholmu proti Matheusu Cunhi (Man Utd). | Foto Guliverimage

Jaka Bijol je že oblekel dres Leedsa na prijateljskih tekmah, na uradnih tekmovalnih pa še ni nastopil. Tako se je prejšnji mesec meril v Stockholmu proti Matheusu Cunhi (Man Utd).

Foto: Guliverimage

Na Otoku so med tednom v ospredju tekme angleškega ligaškega pokala. V drugem krogu se predstavljajo štirje klubi s slovenskimi legionarji. Jaka Bijol, obrambni steber Kekove čete, pravkar igra prvič za Leeds United, Swansea City pa z Žanom Vipotnikom v konici napada gosti Plymouth Argyle. Sreda prinaša tudi spopad med četrtoligašem Grimsby Town in Manchester Unitedom, pri katerem bi lahko Benjamin Šeško prvič začel dvoboj od prve minute ter iskal pot do krstnega zadetka. Nik Prelec (Oxford United) je vprašljiv za nastop proti Brightonu.

Ryan Gravenberch, Liverpool
Sportal Newcastle blizu točke, a Liverpool se je rešil

V angleškem ligaškem pokalu, znanem tudi pod imenom Carabao Cup, nastopajo klubi iz štirih najmočnejših kakovostnih razredov klubskega nogometa v Angliji. V uvodnem krogu ni bilo prvokategornikov, v drugem krogu pa se je pridružilo 11 premierligaških klubov, ki ne igrajo v Evropi. Med njimi sta tudi oba, za katera v tej sezoni igrata slovenska nogometaša. To sta Manchester United (Benjamin Šeško) in Leeds United (Jaka Bijol).

Korošec je tako danes debitiral za Leeds. Pravkar gostuje pri Sheffield Wednesdayu. Pred dnevi je na gostovanju pri Arsenalu (0:5) grel klop, tokrat pa je dočakal priložnost.

Benjamin Šeško bi lahko v sredo prvič zaigral za United od prve minute. | Foto: Guliverimage Benjamin Šeško bi lahko v sredo prvič zaigral za United od prve minute. Foto: Guliverimage

Ligaški pokal bi lahko ta teden predstavljal mejnik v karieri tudi za Šeška, ki po prihodu na Otok ni še nikdar nastopil v začetni enajsterici, še vedno pa išče pot do svojega prvega zadetka.

Zanimivo je, da si je 22-letnega Radečana dolgo želel tudi Newcastle, ki v tej sezoni brani naslov zmagovalca ligaškega pokala. V zadnjem finalu je na Wembleyju presenetil Liverpool.

Vipotnik ostaja pri labodih?

Žan Vipotnik gosti Plymouth. | Foto: Guliverimage Žan Vipotnik gosti Plymouth. Foto: Guliverimage Danes je na delu tudi Swansea City. Gosti Plymouth Argyle, Žan Vipotnik, ki je na zadnjih štirih domačih tekmah labodov dosegel dva zadetka, pa igra od prve minute. Na Otoku se pojavljajo govorice, da bi lahko Konjičan pred koncem prestopnega roka zamenjal klubsko okolje.

V sredo se bo predstavil tudi drugoligaš Oxford United, ki je poleti iz Cagliarija pripeljal mladega slovenskega napadalca Nika Prelca. Ta je vprašljiv za nastop proti Brightonu, tako da bi lahko še malce počakal na krstni nastop na Otoku.

V tretjem krogu se bo pridružilo še preostalih devet premierligaških klubov, ki nastopajo v Evropi, med njimi pa gre iskati tudi osrednje favorite za osvojitev naslova.

Angleški ligaški pokal, 2. krog:

Torek, 26. avgust:

Sreda, 27. avgust:

Vsi zmagovalci angleškega ligaškega pokala:

10 – Liverpool
– Manchester City
5 – Aston Villa, Chelsea, Manchester United
4 – Nottingham Forest, Tottenham
3 – Leicester City
– Arsenal, Birmingham City, Norwich, Wolverhamtpon
1 – Blackburn, Leeds United, Luton Town, Middlesbrough, Newcastle United, Oxford United, QPR, Sheffield Wednesday, Swansea City, Swindon Town, WBA

Benjamin Šeško
Virgil van Dijk
Benjamin Šeško Manchester United
Benjamin Šeško
Matjaž Kek
