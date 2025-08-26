Jaka Bijol debitiral za Leeds in izpadel, Žan Vipotnik zadel v polno in napredoval

Na Otoku so med tednom v ospredju tekme angleškega ligaškega pokala. V drugem krogu se predstavljajo štirje klubi s slovenskimi legionarji. Jaka Bijol, obrambni steber Kekove čete, je zaigral prvič za Leeds United. Remiziral je proti Sheffield Wednesdayu (1:1), nato pa po izvajanju 11-metrovk, zgrešili so vsi trije Bijolovi soigralci, izpadel iz tekmovanja. Obratno usodo je izkusil Swansea City, ki je z Žanom Vipotnikom po strelih z bele točke izločil Plymouth Argyle. Konjičan je zadel v polno v 22. minuti, nato pa bil uspešen tudi z 11 metrov. Sreda prinaša tudi spopad med četrtoligašem Grimsby Town in Manchester Unitedom, pri katerem bi lahko Benjamin Šeško prvič začel dvoboj od prve minute ter iskal pot do krstnega zadetka. Nik Prelec (Oxford United) je vprašljiv za nastop proti Brightonu.

V angleškem ligaškem pokalu, znanem tudi pod imenom Carabao Cup, nastopajo klubi iz štirih najmočnejših kakovostnih razredov klubskega nogometa v Angliji. V uvodnem krogu ni bilo prvokategornikov, v drugem krogu pa se je pridružilo 11 premierligaških klubov, ki ne igrajo v Evropi. Med njimi sta tudi oba, za katera v tej sezoni igrata slovenska nogometaša. To sta Manchester United (Benjamin Šeško) in Leeds United (Jaka Bijol).

Korošec je tako v torek debitiral za Leeds. Gostoval je pri Sheffield Wednesdayu, kjer je odigral vso tekmo. Pred dnevi je na gostovanju pri Arsenalu (0:5) grel klop, tokrat pa je dočakal priložnost. Na koncu se ni veselil napredovanja, trije njegovi soigralci so zapravili strel z bele točke.

Benjamin Šeško bi lahko v sredo prvič zaigral za United od prve minute. Foto: Guliverimage

Ligaški pokal bi lahko ta teden predstavljal mejnik v karieri tudi za Benjamina Šeška, ki po prihodu na Otok ni še nikdar nastopil v začetni enajsterici, še vedno pa išče pot do svojega prvega zadetka.

Zanimivo je, da si je 22-letnega Radečana dolgo želel tudi Newcastle, ki v tej sezoni brani naslov zmagovalca ligaškega pokala. V zadnjem finalu je na Wembleyju presenetil Liverpool.

Vipotnik zadel in napredoval

Žan Vipotnik je izločil Plymouth. Foto: Guliverimage V torek je bil na delu tudi Swansea City. Gostil je Plymouth Argyle, Žan Vipotnik pa se je izkazal. Gostitelje je popeljal v vodstvo sredi prvega polčasa. Na zadnjih petih domačih tekmah labodov je dosegel tri zadetke. Na Otoku se scier pojavljajo govorice, da bi lahko Konjičan pred koncem prestopnega roka zamenjal klubsko okolje.

V sredo se bo predstavil tudi drugoligaš Oxford United, ki je poleti iz Cagliarija pripeljal mladega slovenskega napadalca Nika Prelca. Ta je vprašljiv za nastop proti Brightonu, tako da bi lahko še malce počakal na krstni nastop na Otoku.

V tretjem krogu se bo pridružilo še preostalih devet premierligaških klubov, ki nastopajo v Evropi, med njimi pa gre iskati tudi osrednje favorite za osvojitev naslova.

