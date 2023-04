Ameriški milijarder postal tarča posmeha

"Zelo sem vesel, a moramo ostati mirni. Prihodnji teden nas čaka še vsaj 90 minut nogometa in vse se še lahko zgodi," je po zmagi Real Madrida na prvi tekmi četrtfinala lige prvakov proti Chelseaju (2:0) evforijo miril strateg Los Blancos Carlo Ancelotti. Na drugi strani pretiranih razlogov za zadovoljstvo niso imeli pri Chelseaju. Ob porazu so podrli še 30 let star neslavni rekord, ob tem pa se je s svojo izjavo pred srečanjem osmešil lastnik angleškega kluba Todd Boehly.

"Gradnja te ekipe je dolgotrajen proces, čaka nas še veliko dela. Za prihodnost imamo velike upe, verjamemo, da je naša prihodnost svetla. Imejte veliko vere in upanja in danes bomo Real premagali s 3:0," je pred tekmo Real Madrida in Chelseaja navijačev angleške ekipe sporočil lastnik moštva Todd Boehly, ki je po koncu srečanja postal tarča posmeha, saj je bilo njegovo moštvo daleč od zmage, kaj šele uspeha s 3:0.

Sredin večer lige prvakov je namreč znova pokazal, da sta Real Madrid v ligi prvakov in Real Madrid v drugih tekmovanjih dve različni ekipi. Madridčani so na domači zelenici na prvi tekmi četrtfinala lige prvakov z 2:0 ugnali Chelsea in naredili ogromen korak proti polfinalu in že svoji 15. zvezdici v ligi prvakov. Nezaustavljivi francoski napadalec Karim Benzema je še enkrat več dokazal, da je strup za angleške ekipe, saj je dosegel že svoj 90. zadetek v ligi prvakov, od tega 20 proti angleškim moštvom. Več jih je dosegel le Lionel Messi, ki se je proti angleškim tekmecem med strelce vpisal 27-krat. Po izključitvi Bena Chilwella v 59. minuti je nato delo Reala 15 minut kasneje z igralcem več na zelenici dokončal še Marco Asensio.

Karim Benzema je zdaj pri 90 golih v ligi prvakov. Foto: Reuters

"Zelo sem vesel, a moramo ostati mirni. Prihodnji teden nas čaka še vsaj 90 minut nogometa in vse se še lahko zgodi. Vemo, da bomo trpeli, ker je Chelsea dobra ekipa z zelo dobrimi nogometaši. Že zdaj se zavedamo, da bodo dali vse in da nas čaka pekel," je bil kljub zmagi previden strateg Reala Carlo Ancelotti, ki je med letoma 2009 in 2011 sedel na klopi Chelseaja in do potankosti pozna Franka Lamparda, ki je kot dežurni gasilec vsaj do konca sezone sedel na klop angleške ekipe.

"Na Franka imam odlične spomine, je odličen nogometaš. Privoščim njemu in ekipi, da bo tudi odličen trener. A upam, da ne v torek," se je po tekmi pošalil razumljivo dobro razpoloženi Ancelotti. Italijan je s 35. zmago na čelu Reala v ligi prvakov postal najuspešnejši trener španskega kluba v zgodovini, prehitel je tudi Vincenteja del Bosqueja, ki je v najelitnejšem klubskem tekmovanju zabeležil 34 zmag.

Carlo Ancelotti je bil zadovoljen s predstavo svojih varovancev. Foto: Reuters

Lampard: Na Stamford Bridgeu se lahko zgodijo posebne reči

Svojo prvo zmago od vrnitve na klop Chelseaja pa še vedno čaka Lampard, ki kljub porazu svoje ekipe ni bil pretirano razočaran. "Ta rezultat je realnost. A še vedno obstaja upanje ne glede na to, koliko kakovosti premorejo oni. Manjka nam samozavesti. Zagotovo lahko najdemo kaj pozitivnega, dolgo smo igrali z nogometašem manj na igrišču. Igralci se ne zavedajo svoje kakovosti, verjamem, da bo prihodnji teden velik boj. Na Stamford Bridgeu se lahko zgodijo posebne reči. Moramo verjeti," je bil kljub porazu optimističen Lampard, ki je še na svoji drugi tekmi, odkar je prevzel Chelsea, zabeležil poraz. Londonski klub zmage ni slavil že na zadnjih petih zaporednih tekmah v vseh tekmovanjih.

Frank Lampard še vedno verjame v napredovanje. Foto: Reuters

Ob tem lahko angleško ekipo skrbi tudi dejstvo, da niso zadeli na štirih zaporednih tekmah v vseh tekmovanjih, kar se jim je nazadnje zgodilo leta 1993, ko je ekipo vodil Glenn Hoddle. Chelsea v tej sezoni ni zadel na kar 17 tekmah v vseh tekmovanjih, kar je največ od sezone 1994/95, ko se je to zgodilo prav tako 17-krat. To so zagotovo informacije, ki modre iz Londona ne morejo navdajati z optimizmom, saj bodo morali na Stamford Bridgeu končati urok neučinkovitosti.

O težavah z doseganjem zadetkov se je po tekmi razgovoril tudi nekdanji nogometaš, zdaj pa strokovni komentator na BBC Radio 5 Live Chris Sutton. "Chelsea ima talent v napadu, a njihovi napadalci se skrivajo. Še celo Brentford je v tej sezoni v premier ligi dosegel več zadetkov kot oni, kar je naravnost sramotno," je bil brez dlake na jeziku Sutton. Še bolj skrb vzbujajoč podatek za Chelsea je ob tem dejstvo, da so v tej sezoni za okrepitve zapravili kar 600 milijonov evrov, od tega polovico na zimski tržnici.

