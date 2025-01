Nogometaš Athletica z izbranko preživljal pravo dramo

Berenguerja, ki je na terenu prebil prvih 72 minut srečanja, in njegovo izbranko Sofio Jemmali so namreč v domu napadli oboroženi roparji. Portal Cadena Cope poroča, da ju je napadla trojica, Berenguerju pa je še pravočasno uspelo zapreti steklena vrata in jim preprečiti vstop v njuno domovanje. Čeprav so nepridipravi uperili orožje v nogometaša, ga nato niso uporabili, kasneje pa so zbežali.

Nogometaš je pozneje prek družbenih omrežij sporočil, da sta oba ostala nepoškodovana: "Hvala vsem za klice in sporočila. Bila sva prestrašena, a je vse v redu. Zdaj je moja prioriteta, da poskrbim za varnost družine, zato prosim za spoštovanje in razumevanje. Hvala."

Policija je že odprla preiskavo dogodka, za zdaj pa še ni izsledila storilcev. Nogometaš pa se je že v torek pridružil soigralcem na treningu.