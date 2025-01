Barcelona se je znesla nad Valencio in zadela sedmico!

Nogometaši Atletica so v derbiju 21. kroga na Metropolitanu remizirali z Villarrealom (1:1). To sta izkoristila vodilni Real Madrid in vroča Barcelona. Beli baletniki so v gosteh na krilih trikratnega strelca Kyliana Mbappeja premagali Valladolid s 3:0 in prednost pred Simeonejevo četo povečali na +4, Blaugrana pa je po epski zmagi v ligi prvakov (Benfico je v gosteh odpravila s 5:4) ponižala Valencio (7:1) s katero se bo v začetku februarja udarila tudi v četrtfinalu španskega pokala.

Atletico je na zadnjih dveh tekmah la lige osvojil le eno točko. Foto: Reuters Atletico je po nizu petnajstih zmag v vseh tekmovanjih v zadnjih dveh krogih španskega prvenstva iztržil le točko. Prejšnji teden so rdeče-beli izgubili proti Leganesu, danes pa so na domačem stadionu Metropolitano v derbiju 21. kroga remizirali z Villarrealom 1:1.

Jan Oblak je klonil po pol ure igre, ko je strogo dosojen strel z bele točke v vodstvo gostov pretvoril Gerard Moreno, Atletico Madrid pa je izenačil po četrt ure igre v drugem delu, ko je zmedo v kazenskem prostoru Villarreala izkoristil Brazilec Samuel Lino. Varovanci trenerja Diega Simeoneja so po šestem remiju v sezoni ostali na drugem mestu.

Hat-trick Mbappeja

Kylian Mbappe je proti Valladolidu dosegel kar tri zadetke. Foto: Reuters Vodstvo v prvenstvu je z zanesljivo zmago na večernem obračunu proti Valladolidu na štiri točke povišal Real Madrid. Proti zadnjeuvrščeni ekipi je bil prvi igralec dvoboja Kylian Mbappe, ki je dosegel hat-trick. Najprej je postavil piko na i lepi akciji po pol ure igre, nato je drugi gol zabil v 57. minuti, ob koncu dvoboja pa je bil zanesljiv še z bele pike.

V prvi sobotni tekmi je Betis na Palmi de Mallorci osvojil tri točke z zadetkom Cedrica Bakambuja v 96. minuti.

Debakl Valencie pri Barceloni

Barcelona, ki je pred srečanjem z netopirji na zadnjih štirih tekmah kar trikrat dosegla pet zadetkov (5:2 proti Realu, 5:1 proti Betisu in 5:4 proti Benfici), je navdušila navijače. Predzadnjeuvrščeno Valencio, ki se nahaja v veliki krizi, je nadigrala kar s 7:1. Atleticu se je tako približala na tri točke zaostanka.

Mrežo Valencie je kot prvi načel Frenkie de Jong. Foto: Reuters

Katalonci so nedeljsko nalogo opravili brez napak. Potem ko so si v zadnjih krogih privoščili precej spodrsljajev, je bilo tokrat že po prvem polčasu jasno, da Valencia nima možnosti. Z goli Frenkieja de Jonga (3.), Ferrana Torresa (8.), Raphinhe (14.) in dvema Fermina Lopeza (40. in sodnikov dodatek prvega polčasa) so domači že na polovici vodili s 5:0, Valencia je v nadaljevanju sicer kozmetično popravila izid, a je Robert Lewandowski dosegel še šesti gol blaugrane, sedmega pa so si zabili gostje kar sami.

Netopirji enega izmed načinov, kako olepšati sezono, vidijo tudi v pokalu. Uvrstili so se v četrtfinale, kjer bodo gostili prav Barcelono.

Preostali četrtfinalni pari kraljevega pokalnega tekmovanja so Atletico – Getafe, Leganes – Real Madrid in Real Sociedad – Osasuna. Jan Oblak, ki v tej sezoni ni branil niti na eni pokalni tekmi, ampak je vselej dobil priložnost rezervni čuvaj mreže Atletica Juan Musso, v dresu rdeče-belih še ni osvojil pokalne lovorike.

