Kdo bo sestavljal prvoligaško druščino v sezoni 2025/26? To bodo zagotovo prvak Olimpija, pokalni zmagovalec Celje, Maribor, Koper, Bravo, Primorje, Mura, Radomlje in drugoligaški prvak Aluminij, o zadnjem, desetem članu elite pa se bo odločalo danes in v nedeljo. V dodatnih kvalifikacijah za popolnitev 1. SNL se bosta spopadla Domžale in kranjski Triglav. Prva tekma bo zvečer v Domžalah, povratna pa v nedeljo na Gorenjskem.

Devetouvrščeni prvoligaš Domžale ali drugoligaški podprvak Triglav Kranj? Obeta se še kako pester boj, v katerem bo prisoten ogromen vložek, saj prva liga s svojimi prihodki iz prodaje televizijskih pravic in še čem drugim zagotavlja bistveno več kot druga liga.

Domžalčani so prepoznali pomembnost dogodka, saj bo prost vstop za vse ljubitelje nogometa. Domžale in Triglav sta se nazadnje pomerila v 1. SNL 22. julija 2020. Domžalčani so zmagali z 2:1, takrat pa sta za njih igrala tudi Sorčan in Žinič, zdajšnja člana Triglava. Foto: Aleš Fevžer

Dvakratni državni prvaki iz mesta ob Kamniški Bistrici imajo najmlajšo zasedbo v prvi ligi s pomočjo trenerja Antona Žlogarja, ki je v zadnjih krogih popeljal rumeno družino do želenega števila točk, s katerim so Domžalčani vendarle prehiteli Nafto in se po stresnem zadnjem krogu, v katerem so do zadnje sekunde trepetali za točko v Celju (1:1), le razveselili popravnega izpita za obstanek. Zanimivo je, da je Žlogar pred leti v prvi ligi vodil tudi Triglav, ki ga bo skušal odpraviti v boju za popolnitev 1. SNL. Domžalčani so sicer nazadnje igrali v drugi ligi leta 2003, nato pa so se pod taktirko Slaviše Stojanovića vrnili med najboljše, nekaj let pozneje pa proslavljali največja uspeha v karieri, dva državna naslova. Daljši neprekinjen niz nastopanja v prvi ligi imata le Maribor in Celje, ki v 1. SNL nastopata od začetka državne samostojnosti.

Darijan Matić, ki je bil tudi nekdanji kapetan šampionske Olimpije v nepozabni sezoni 2015/16, bo skušal Kranjčane po petih letih vrniti v prvo ligo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Gorenjski orli so se nazadnje v prvi ligi dokazovali leta 2020, od takrat pa se potegujejo za drugoligaške točke. V tej sezoni so pod vodstvom Darijana Matića, pred leti tudi uspešnega nogometaša Domžal in slovenskega reprezentanta, zaostali le za Aluminijem. V svojih vrstah imajo številne znance 1. SNL (Žan Benedičič, Grega Sorčan, Luka Šušnjara, Tibor Gorenc Stankovič, Andraž Žinič, Marko Brkić in Oliver Kregar), s pomočjo katerih želijo preskočiti domžalsko oviro.

1. SNL, dodatne kvalifikacije (prva tekma):

Četrtek, 29. maj:

Lestvica (1. SNL in 2. SNL):

Vsi dozdajšnji prvaki Slovenije: