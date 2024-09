Olimpija plesala v tretji minuti, a ji Bravo ostaja trn v peti

V Stožicah sta v uvodni tekmi devetega kroga igrala vodilna Olimpija in četrtouvrščeni Bravo. Z golom Pedra Lucasa z 11-metrov je zeleno-bela ekipa povedla že v tretji minuti, končni izid 1:1 je v 80. minuti postavil Matej Poplatnik. Zmaji v tej sezoni še naprej niso izgubili, a mestnega tekmeca niso premagali že šest tekem. Nedelja se bo začela z dvobojem med Koprom in Muro, nadaljevala s prvim gostovanjem Maribora v Lendavi po letu 2011 in sklenila z dvobojem med zadnjeuvrščenimi Domžalami in vedno boljšim prvakom Celjem.

1. SNL, 9. krog:

Sobota, 21. september:

Nedelja, 22. september:

Sobota, 12. oktober:

Pedro Lucas je v tretji minuti tekme uspešno izvedel 11-metrovko. Foto: www.alesfevzer.com Na največjem slovenskem nogometnem objektu, na katerem travnata površina že dolgo ni v zavidljivem stanju, tako da naj bi decembra sledila temeljita prenova, sta v soboto zvečer igrala Olimpija in Bravo. Vodilni zmaji so imeli opravka s tekmecem, ki jim predstavlja v zadnjem obdobju največjo nadlogo v 1. SNL. Ni ga namreč kluba, proti kateremu bi že tako dolgo čakali na zmago. Zeleno-beli so ostali brez nje še šestič zapored. Olimpija zaradi kazni rumenih kartonov ni mogla računati na najboljšega igralca prejšnjega meseca v ligi, Raula Florucza.

Nogometaši Olimpije so plesali že v tretji minuti. Foto: www.alesfevzer.com

Foto: www.alesfevzer.com Olimpija je takoj krenila v napad in že v drugi minuti dobila 11-metrovko. Razlog pa igra z roko Gašperja Jovana. V tretji minuti je Matijo Orbaniča z bele pike zanesljivo matiral Pedro Lucas. Je bil pa to edini zares dramatičen trenutek prvega polčasa in rezultat se tako do glavnega odmora ni več spremenil. Olimpija je prevladovala (vratar Matevž Vidovšek ni imel pravega dela), najbolj nevarna je bila iz prekinitev. Po eni od akcij iz kota je iz težkega položaja streljal branilec Ahmet Muhamedbegović, a je bil Orbanić, nekdanji član Olimpije, na pravem mestu.

Matej Poplatnik je zadel za 1:1. Foto: www.alesfevzer.com Sicer je imela Olimpija tudi v drugem polčasu terensko premoč, a nobene igrivosti v napadu ((Bravo je v obrambi zelo disciplinirana ekipa). Bila je brez strela znotraj okvira vrat, Bravo pa je že prvega pretvoril v gol. V 80. minuti je za izenačenje na 1:1 zadel Matej Poplatnik. Branilci domače ekipe so bili takrat premalo agresivni. Že na začetku drugega polčasa je imel nekaj polpriložnosti za gostujočo ekipo Martin Pečar. Do konca se rezultat ni več spremenil. Olimpija s petimi zmagami in štirimi remiji ostaja na prvem mestu prvenstvene lestvice.

Niz tekem Olimpije brez zmage v 1. SNL:



6 – tekmec Bravo (trije remiji in trije porazi Olimpije)

4 – Maribor (remi in trije porazi Olimpije)

3 – Celje (dva remija in poraz Olimpije)

1 – Domžale (en remi)

0 – Koper, Mura, Nafta, Primorje, Radomlje

VarovanciVictorja Sancheza imajo za zdaj sanjsko sezono. Neporaženi so tako v prvenstvu kot tudi Evropi, kjer jo kmalu čakajo razvajanja in izzivi v konferenčni ligi. Obrambna vrsta zmajev navdušuje z vratarjem Matevžem Vidovškom in kapetanom Marcelom Ratnikom na čelu. Mreža zeleno-belih se je v uvodnih devetih krogih zatresla le štirikrat.

Strelski spopad Petriška in Vizingerja na Bonifiki

Nedeljski spored v 1. SNL se bo začel ob 15. uri na Primorskem. Koprčani so si med tednom s strelskim treningom v Dekanih, ko so mrežo Jadrana zatresli kar osemkrat, malce dvignili samozavest. Med strelce se je vpisal tudi povratnik Denis Popović, donedavni kapetan Celja, ki želi kanarčkom pomagati do uresničitve primarnega cilja, preboja v Evropo. Tovrstnih želja pa ne skriva niti Mura, ki se je po menjavi trenerja, Antona Žlogarja je zamenjal Oskar Drobne, navadila zmagovati s 4:0.

Na Bonifiki se obeta hrvaški obračun najboljših strelcev, ki še vedno igrajo v 1. SNL. Vodilni Arnel Jakupović (pet zadetkov) namreč nastopa na Hrvaškem, Petar Petriško (Koper) in Dario Vizinger (Mura – na sliki) pa si s štirimi goli delita drugo mesto. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Tokrat bo zagotovo drugače, saj bo imela opravka s koprsko obrambo, ki ni za razliko od zadnjega gostovanja v Ljudskem vrtu (0:2) nikoli prejela več kot zadetka. Pri Muri je v najboljši strelski formi Dario Vizinger. Hrvaški napadalec, ki je leta 2020 pomagal Celju do zgodovinskega prvega državnega naslova, je na zadnji prvenstveni tekmi proti Primorju proslavljal svoj prvi hat-trick v dresu Mure.

Vijolice prvič v Lendavi po 13 letih

Nogometaši Nafte so med tednom postavili pokalni rekord sezone, saj so prerešetali mrežo nižjeligaša Graničarja in zmagali z neverjetnih 15:0. Maribor na svojo prvo pokalno tekmo v tej sezoni še čaka, v sredo ga čaka gostovanje v Marjeti na Dravskem polju, kjer velja pričakovati gladko zmago varovancev Anteja Šimundže. Vijolice bodo pred tem gostovale še v Prekmurju. Prvič po letu 2011 se bodo za prvoligaške točke potegovale v Lendavi.

Ko sta se Maribor in Nafta nazadnje pomerila za prvoligaške točke, so vijolice 7. aprila 2012 v Ljudskem vrtu zmagale kar s 6:0, strelski rekorder 1. SNL Marcos Tavares pa se je med strelce vpisal dvakrat. V polno so zadeli še Dalibor Volaš, Agim Ibraimi, Mitja Viler in Robert Berić. Ko pa je Maribor nazadnje gostoval v Lendavi, je 26. novembra 2011 zmagal s 3:0. Zanimivo je, da je takrat za vijolice igral tudi Zoran Lesjak (na sliki), zdajšnji nogometaš Nafte. Foto: www.alesfevzer.com

To bo prvo gostovanje Maribora v Prekmurju po 18. februarju, ko so v Fazaneriji po ''aferi topovski udar'' za zeleno mizo izgubili proti Muri z 0:3. Po tej tekmi so Mariborčani v prvi ligi nanizali kar 22 tekem brez poraza, nato pa v sredo v štajerskem derbiju po mojstrovini Svita Sešlarja v zadnji minuti izgubili v Celju (1:2). Zdaj želijo začeti nov niz pozitivnih rezultatov, s katerim bi čimprej ujeli stik z vodilno Olimpijo. V Lendavi je vprašljiv nastop Josipa Iličića (bolečine v hrbtu), še vedno ne bodo kandidirali za tekmo Martin Milec, Hilal Soudani in Benjamin Tetteh. Pri Nafti bo zaradi kazni kartonov manjkal Szalay Szabolcs.

Bodo Celjani poglobili krizo Domžal?

V nedeljo zvečer se bosta spopadla Domžale in Celje. To bo 99. tekma med kluboma, ki sta se na slovenski prestol povzpela dvakrat. Od naslovov rumene družine je minilo že veliko časa, Celjani pa so aktualni prvaki in želijo v tej sezoni ubraniti slovensko krono. V ta projekt so se podali pod vodstvom Alberta Riere, ki je kmalu po začetku sezone zamenjal Damirja Krznarja. Sprva mu ni šlo najbolje, odkar pa je z ekipo preživel več časa, zelo prav je prišel tudi reprezentančni premor, pa so Celjani vse bolj uigrani. Temu primerno boljši so tudi rezultati. Za kaj več potrebujejo po mnenju Španca še boljšo travnato površino. Zdajšnje stanje tiste na stadionu Z'dežele Celjanom ne omogoča takšne igre, kot bi si jo želeli. Lahko pa slovenski prvaki pokažejo več v domžalskem športnem parku, ki premore v tem trenutku eno najbolje pripravljenih zelenic.

Ko se bosta Celje in Domžale pomerila v 18. krogu, bosta v knežjem mestu odigrala jubilejno stoto medsebojno tekmo v 1. SNL. Že zdaj je jasno, da se bodo takrat lahko z boljšim izkupičkom na vseh tekmah pohvalile Domžale, ki so Celjane premagale 38-krat, doživele pa ''le'' 31 porazov. Foto: www.alesfevzer.com

Mladi reprezentant Svit Sešlar bo skušal nadaljevati imeniten niz. Po prihodu iz Turčije je za Celjane odigral dve tekmi in na obeh dosegel prekrasen zadetek. Zadnji je v 90. minuti prinesel tudi sladko zmago nad Mariborom in skok Celjanov na lestvici na peto mesto. Branilcem naslova bodo skušali prekrižati načrte Domžalčani, ki so v sezono vstopili katastrofalno. Osvojili so le dve točki, a pod vodstvom Dejana Dončića kažejo obrise boljših predstav. Na zadnjem gostovanju v Šiški so namreč ostali neporaženi proti Bravu (0:0). Zdaj bodo napadali prvo zmago, s katero bi lahko po točkah ujeli sosede Radomljane. Gostitelji bodo zaradi kazni pogrešali Nikšo Vujčića.

Izbranci Milana Anđelkovića, ki v tej sezoni domačih tekem ne morejo igrati v Ajdovščini, bodo dvoboj 8. kroga odigrali šele 12. oktobra. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

Zadnji obračun 9. kroga, sklepno dejanje uvodne četrtine sezone, bo odigran šele 12. oktobra. Primorje in Radomlje se bosta pomerila med reprezentančnim premorom, najverjetneje v Novi Gorici, kjer imajo, tako kot še po številnih nogometnih prizoriščih v Sloveniji, nemalo težav s pripravljenostjo igrišča.

