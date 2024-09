Sobotni del 8. kroga 1. SNL je osrečil navijače Olimpije in Mure. Zmaji nadaljujejo sanjski niz neporaženosti pod vodstvom Victorja Sancheza. V Domžalah so premagali Radomlje (2:0). Mura je bila še bolj prepričljiva, s 4:0 je na krilih trikratnega strelca Daria Vizingerja odpravila Primorje, na trenerskem položaju Mure pa je debitiral Oskar Drobne. Nedelja prinaša dvoboje v Ljubljani, Celju in Mariboru. Bravo se zaradi višjih sil vrača v Šiško.

1. SNL, 8. krog:

Sobota, 14. september:

Vodilna Olimpija je v tej sezoni nepremagljiva. Na 14 tekmah v 1. SNL oziroma Evropi sploh še ni izkusila poraza, mreža Matevža Vidovška, ki se je vrnil v reprezentančno formo, kar je prepoznal tudi selektor Matjaž Kek, pa se je zatresla zgolj petkrat. Zmaji so sanjski niz pod vodstvom trenerja Victorja Sancheza nadaljevali tudi proti Radomljanom. V Domžalah so jih premagali z 2:0.

Če se je prvi polčas dvoboja med Radomljani in Olimpijo končal brez zadetka, pa so si zmaji v nadaljevanju le zagotovili zmago. Foto: www.alesfevzer.com

Na stadionu ob Kamniški Bistrici so v tej sezoni gostovali drugič. Prvič so remizirali z zadnjeuvrščenimi Domžalami (0:0). To je bila edina tekma v sezoni, v kateri niso dosegli niti enega zadetka. Da se zgodovina ne bo ponovila in bo tokrat v domžalskem Športnem parku drugače, je postalo jasno kmalu po začetku drugega polčasa, ko se je prvič v dresu s številko 10 vpisal med strelce Raul Alexander Florucz. Izkoristil je podajo Agustina Doffa in z neposredne bližine po strelu z glavo popeljal Olimpijo v vodstvo. Do takrat so se gostitelji dobro upirali vodilni ekipi. Minuto pred tem bi mlinarji skoraj povedli. Takrat je Gaber Dobrovoljc z glavo nevarno streljal proti vratom, a se je nato izkazal reprezentančni vratar Matevž Vidovšek in z izvrstnim posredovanjem izbil žogo v kot.

Radomljani so se do prvega prejetega zadetka zelo dobro upirali favoritu iz Ljubljane. Foto: www.alesfevzer.com

Ko so Radomljani v 71. minuti ostali brez izključenega Ognjena Gnjatića, so se znašli v dodatnih težavah. Le pet minut pozneje so zmaji podvojili prednost. Z bele točke, odgovornost za izvedbo je prevzel rezervist Reda Boultam, so povedli z 2:0, in prednost zlahka zadržali do konca. S tem so zadržali vodilni položaj in dokazal, da so v tem trenutku najbolj razigrana slovenska ekipa, kar lahko navdušuje privržence, saj bodo prihodnji mesec začeli z nastopi tudi v konferenčni ligi.

Sanjski debi Oskarja Drobneta v Murski Soboti

Uvodno dejanje 8. kroga je pripadlo Muri. Na prvoligaška prizorišča se je vrnil strateg Oskar Drobne. V prejšnji sezoni je navduševal kot trener Rogaške, s katero je osvojil tudi pokalno lovoriko, nato pa je klub zaradi številnih nepravilnosti zdrsnil v najnižje tekmovanje. Izkušeni strateg iz Štor še naprej prisega na črno-bele barve, saj je sprejel ponudbo Mure, kjer je zapolnil vrzel po odhodu Antona Žlogarja. Ta je po solidnem vstopu v sezono dvignil sidro in s pokončno držo zapustil Fazanerijo, saj se je zoperstavil ameriškemu investitorju Georgu Juncaju, po novem tudi športnem direktorju kluba, in se želel izogniti njegovemu vtikanju v sestavo ekipe.

Oskar Drobne se je vrnil v prvoligaški nogomet. V prejšnji sezoni se je zelo izkazal kot strateg Rogaške, zdaj skuša nadaljevati črno-belo "rapsodijo" še z Muro. Sodeč po debiju proti Primorju je na dobri poti, da Muro popelje do želenih ciljev. Foto: www.alesfevzer.com

Žlogar je zapustil Drobnetu Muro na "evropskem" četrtem mestu, klub iz Murske Sobote pa je po sobotni zmagi nad Primorjem še izboljšal uvrstitev in se po zmagi s 4:0 zavihtel na trenutno drugo mesto.

Prvi junak srečanja je postal Hrvat Dario Vizinger. Nekdanji napadalec Celja, s katerim je leta 2020 postal slovenski prvak, je dosegel hat-trick in se na lestvici najboljših strelcev tekmovanja s štirimi zadetki v tej sezoni povzpel na drugo mesto. Pri gostiteljih je od prve minute zaigral Steven Juncaj, sin ameriškega investitorja, sicer pa krilni nogometaš, ki je nazadnje igral v domovino za Michigan Stars, pred tem pa nabiral izkušnje tudi v Sloveniji (Gorica) in na Hrvaškem (Rijeka). Zaradi njega se je na klop preselil Amadej Maroša, del domačih navijačev pa ni bil prizanesljiv do Američana, saj mu je ob vsakem dotiku z žogo namenil nekaj žvižgov. Teh je bilo bistveno manj po zadetku Juncaja, ko je v zaključku prvega polčasa popeljal Muro do vodstva z 2:0. Gostitelji so v drugem delu še podvojili prednost in se razveselili najvišje zmage v tej sezoni. Ajdovci so resda večkrat streljali na vrata (12:8), a niso niti enkrat zatresli domače mreže.

To je bila prva prvoligaška tekma med Muro in Primorjem po skoraj 20 letih. Pred tem sta se nazadnje pomerila 2. aprila 2005 v Ajdovščini, ko so rdeče-črni zmagali s 3:1. Takrat je Ajdovce vodil Darko Milanič, Muro pa Milan Miklavič. Junak srečanja je bil dvakratni strelec za Primorje Dražen Žeželj.

Bravo še ni rekel zadnje v Šiški, kaj zmore Dončić?

Prvoligaška karavana se bo v nedeljo najprej ustavila ob 15. uri v Spodnji Šiški. Nogometaši Brava še vedno trenirajo na stadionu ŽAK, na katerem so letos po porazu z Zrinjskim sklenili evropsko pot. Pričakovali so, da bodo v nadaljevanju sezone zaradi načrtovane prenove objekta v Šiški igrali domače tekme le še v Stožicah, a je vmes posegla višja sila.

Katastrofalno stanje travnate površine na največjem slovenskem nogometnem objektu, na katerem nastopa tudi slovenska reprezentanca, Olimpijo pa čakajo evropski jesenski nastopi v konferenčni ligi, je vodstvo tekmovanja prisililo k odločitvi, da naredi izjemo in Bravu med vzdrževalnimi deli v Stožicah dovoli igrati v Šiški. Tako bo obračun sosedov iz Ljubljane in Domžal potekal na najmanjšem prvoligaškem igrišču, ekipi pa v spopad vstopata s presenetljivim izhodiščem.

Bravo je v tej sezoni kot gostitelj blestel v Stožicah. Pomeril se je proti Primorju, Kopru in Nafti ter osvojil maksimalnih devet točk z razliko v zadetkih 7:0! Bo tako imenitno statistiko ohranil tudi v Šiški, kjer je v tej sezoni odigral dve tekmi v Evropi in obe izgubil? Foto: www.alesfevzer.com

Bravo v tej sezoni blesti. Varovanci Aleša Arnola so izgubili le s prvakom Celjem, na lestvici pa zaostaja zgolj za Olimpijo. Dvakratni državni prvaki so na drugi strani v hudi krizi. Na sedmih tekmah so osvojili le eno točko, tako da so prikovani na dno lestvice. Iz brezna jih bo skušal dvigniti Dejan Dončić, ki je pred leti v Domžalah zelo uspešno skrbel za razvoj klubskega podmladka, v prejšnji sezoni pa je do državnega naslova popeljal mladince Maribora. Pri gostih bosta zaradi kazni kartonov manjkala Rene Rantuša Lampreht in Nikša Vujčić, bi pa lahko prvič nastopil ''mariborski'' dvojec Marcel Lorber – Behar Feta.

Svit Sešlar prvič v celjskem dresu

Celjanom je reprezentančni premor prišel še kako prav. Po napornem poletju, v katerem so v Evropi odigrali kar osem tekem, nato pa se je po menjavi trenerja močno prevetril še igralski kader, so dočakali trenutek za počitek. Reprezentančni premor so izkoristili tudi za polnjenje baterij in zbližanje z idejami trenerja Alberta Riere, ki želi v knežje mesto vrniti zmagovalno miselnost, s katero je navduševal že na začetku prejšnje sezone.

V nedeljo bi lahko v celjskem dresu debitiral Svit Sešlar, mladi reprezentant in eden najbolj obetavnih slovenskih nogometašev, ki pri turškem Eyüpsporju ni dobival veliko priložnosti, zato se je kot posojeni igralec rade volje vrnil v domovino, kjer znova sodeluje z Riero. Tako bo Svit nadaljeval bogato tradicijo Sešlarjevih, ki jo je v dresu Celja začel njegov oče Simon Sešlar.

Nafta in Celje sta se v prvi ligi nazadnje pomerila za točke 27. aprila 2012. Celjani so zmagali s 3:1, dva zadetka je prispeval poznejši reprezentant Roman Bezjak. Foto: Vid Ponikvar

Lendavčani, pri katerih ne manjka madžarskih legionarjev, trenersko paličico pa vihti njihov rojak Jozsef Bozsik, se po dolgem času dokazujejo v prvoligaškem tekmovanju. Za zdaj osvajajo točke le na domačem stadionu, na gostovanjih niso pretirano uspešni. Na štirih tekmah niso osvojili še niti točke, hkrati pa se niso niti enkrat vpisali med strelce. To je slaba napoved za gostovanje v Celju, kjer bodo imeli opravka z motiviranim tekmecem, saj si branilci naslova zaradi nekoliko slabšega vstopa v sezono ne smejo privoščiti še večjega zaostanka za vrhom.

Za dvig samozavesti je poskrbela zadnja tekma, v kateri je Nafta po domačem zaostanku proti Domžalam z 0:2 priredila redko viden preobrat in na koncu rumeno družino pomendrala kar s 5:2! Nato je imela strelski trening še na pokalnem srečanju, ko je nižjeligašu Olimpiji iz Dolge vasi mrežo zatresla kar osemkrat. Ali bo to Nafti pomagalo, da končno prebije strelski led v 1. SNL tudi na gostovanjih?

Festival novincev v Ljudskem vrtu

Derbi 8. kroga slovenskega prvenstva bo v nedeljo zvečer v Ljudskem vrtu, kjer se bo Maribor predstavil s številnimi poletnimi okrepitvami. Najtrofejnejši slovenski klub, ki bo kaj kmalu tudi uradno sklenil sodelovanje s turškimi investitorji, kateri so vijolicam že omogočili nekaj odmevnih nakupov v prestopnem roku, želi izkoristiti naporen ''evropski'' urnik Olimpije in Celja ter že jeseni poskočiti na vrh lestvice.

Izbranci Anteja Šimundže v prvi ligi, če upoštevamo tudi dejstvo, da so 18. februarja do usodne prekinitve zaradi ''afere topovski udar'' v Murski Soboti vodili z 2:0, niso izgubili že 27 tekem zapored! Neporaženi so tudi v tej sezoni, kjer jih v nedeljo čaka zahteven izpit. Mariborski obrambi, ki jo je zapustil občasni reprezentant Sven Šoštarič Karić, bi lahko po 13 letih pomagal povratnik Luka Krajnc, prišli so še György Komaromi, Sheyi Ojo, Benjamin Tetteh in Andre Sousa, ki se lahko pohvalijo z bogatim nogometnim življenjepisom. V Ljudskem vrtu bo zaradi kazni po derbiju z Olimpijo prazna južna tribuna, tako da se bodo morale Viole preseliti na drug del stadiona.

Maribor in Koper bosta v nedeljo odigrala 97. medsebojno tekmo v prvi ligi. Kanarčki bodo gostovali v Ljudskem vrtu na jubilejni 50. tekmi. V mestu ob Dravi so zmagali le šestkrat, Mariborčanom pa priznali premoč že 26-krat. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

V zaključku poletnega prestopnega roka je bil zelo dejaven tudi Koper. Prišel je donedavni kapetan Celja Denis Popović, ki je nazadnje zaigral za kanarčke pred dobrim desetletjem, prišla sta tudi Francoz Isaac Matondo in Ganec Abdul Samed Mukadas, Koprčani pa si veliko obetajo tudi od avstralsko-hrvaške bratske naveze, ki jo sestavljata Deni in Tomi Jurić.

Trener Kopra Oliver Bogatinov, ki se v Ljudski vrt zaradi manj uspešne epizode v vlogi športnega direktorja vrača z dodatno motivacijo, je v tej sezoni odpravil luknje v obrambi. Ta je na sedmih tekmah prejela zgolj dva zadetka, najmanj izmed vseh. Koprčani so nedotaknjeno mrežo zadržali tudi na zadnji tekmi s Celjem (0:0), po kateri je bilo veliko govora o sodniških napakah v škodo Kopra, a tudi izpadov predsednika in direktorja kluba, Anteja in Ivico Guberca.

