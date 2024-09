Po tekmi 7. kroga Prve lige Telemach na Bonifiki med Koprom in Celjem, ki se je končala brez zmagovalca, je bilo zaradi nestrinjanja s sodniškimi odločitvami burno predvsem zunaj igrišča. Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije Boštjan Jeglič je zaradi dogajanja kaznoval predsednika in direktorja koprskega prvoligaša Anteja in Ivico Guberca.