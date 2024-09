Oskar Drobne je stari znanec slovenskih zelenic, saj je pečat pustil tako na zelenici kot ob njej. V igralski karieri je v Sloveniji branil barve Maribora, Šentjurja, Gorice, Domžal, Dravograda, Celja, Kopra in Kovinarja. Po koncu igralske kariere se je podal v trenerske vode, vodil je Šmartno 1928, nato pa Mons Claudius, Šampion, Radomlje, Aluminij in nazadnje Rogaško. S to je spisal lepo zgodbo na igrišču, ko so bili Slatinčani hit spomladanskega dela prvenstva, pa še osvojili so naslov pokalnih prvakov. Ker pa so ostali brez licence za prvo ligo in Evropo, se je članska ekipa razšla, odšel pa je tudi Drobne. Zdaj je nov izziv našel v murskosoboški Fazaneriji. Pogodbo z Muro je podpisal do 30. junija 2026.

Na zadnjih treh tekmah je Mura izgubila. Foto: www.alesfevzer.com "Vesel sem, da smo uspeli najti hitro rešitev za najbolj pomembno mesto v klubski strukturi, čeprav o tem pred tem nismo toliko razmišljali. Oskarja poznamo kot velikega delavca in profesionalca, zelo dobro poznamo njegov karakter. Tudi zaradi tega je bila odločitev veliko lažja, ob tem pa sem vesel, da je priložnost dobil slovenski strokovnjak. Upam in verjamem, da bomo dobro sodelovali in ustvarili uspešno zgodbo," je povedal generalni direktor NŠ Mura Agron Šalja. Tudi za Drobneta odločitev za Muro ni bila težka. "Zelo hitro smo našli skupni jezik z vodstvom kluba. Vesel sem, da prihajam v Mursko Soboto in vem, da me čaka zahtevno delo in zahtevna publika, a hkrati lahko obljubim, da bomo z ekipo delali maksimalno in naredili vse, da bomo čim bolj uspešni."

Mura sezone ni začela slabo, saj je dobila prve štiri tekme, nato pa naslednje tri izgubila in je na lestvici na četrtem mestu, samo tri točke za vodilno Olimpijo. Žlogar je vseeno moral oditi, govori se, da zato, ker ameriški nogometaši v ekipi, med njimi Steven Juncaj, niso dobili dovolj minut. Da želijo ameriški vlagatelji več besede v klubu, potrjuje druga sobotna novica iz Murske Sobote. Delo športnega direktorja bo prevzel sam George Juncaj. V vlogi pomočnika športnega direktorja ostaja Žiga Kous.