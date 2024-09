Luka Krajnc spet za Maribor: Vesel sem, da se vračam domov

Luka Krajnc je kot najstnik že igral za Maribor in v Italijo leta 2011 prestopil kot tedaj najmlajši igralec, ki je debitiral v članskem dresu vijoličastih. Njegove poznejše postaje v Italiji so bile Genoa, Cesena, Cagliari, Sampdoria in Frosinone, nato se je preselil v Nemčijo, kjer je igral še za Fortuno Düsseldorf in Hannover. Nazadnje je bil član Catanzara v drugi italijanski ligi.

"Vesel sem, da se vračam domov. Težko je opisati občutke. Ker se je vse odvrtelo v tako kratkem času, je morda še prehitro za zbiranje vtisov. Ko se je pojavila možnost za selitev oziroma v mojem primeru za vrnitev v Maribor, nisem imel pomislekov. Predvsem komaj čakam, da se pridružim ekipi in bom znova lahko oblekel vijoličasti dres," je dejal nekoč zelo obetavni branilec.

Luka Krajnc, dobrodošel doma!

Luka Krajnc, dobrodošel doma!

Odšel kot obetavni najstnik, vrača se kot izkušeni branilec. Po trinajstih letih v tujini se vrača v Ljudski vrt. Pogodba do poletja 2026, z možnostjo podaljšanja še za eno leto.#MiSkupajEnoSmo — NK Maribor (@nkmaribor) September 7, 2024

Za slovensko reprezentanco je od debija pred devetimi leti in pol zaigral štirikrat, nazadnje pred šestimi leti v ligi narodov proti Norveški. V klubski karieri je zbral 292 nastopov v članski konkurenci, od tega največ pri Frosinoneju (82). "Moja zgodba še zdaleč ni končana, zame je to nov začetek. Vračam se izkušenejši, s koristnimi spoznanji iz tujine. Ker se vračam v svoj klub, svoje mesto, pa je motiv še močnejši in bom storil vse, da po najboljših močeh pomagam pri uresničitvi klubskih ciljev," je še dejal Krajnc.

Predvidoma v ponedeljek se bo pridružil treningom vijoličastih, ki na lestvici prve lige zasedajo četrto mesto s tekmo manj in tremi točkami zaostanka za vodilno Olimpijo. Naslednjo tekmo bodo Mariborčani v 8osmem krog odigrali 15. septembra proti Kopru.