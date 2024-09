Iz NK Maribor so sporočili, da so se pred koncem prestopnega roka okrepili s trojico Sheyi Ojo, Benjamin Tetteh in André Sousa za občutno spremenjeno podobo moštva, kar pa še ne pomeni dokončnega sestavljanja mariborskega mozaika, so zapisali pri štajerskem klubu.

"Kot je bilo napovedano, je bil namen v načrtni širitvi kadra, z okrepitvami na želenih igralnih položajih. Storili smo, kar smo si želeli, in poskrbeli tudi za nadgradnjo. Pripeljali smo nekaj igralcev, ki bi bili v nekdanjih okvirjih nerealni oziroma nedosegljivi. Vsi trije novi nogometaši pomenijo dodano vrednost. Ojo in Teteh v ofenzivnem delu, Sousa, ki ima za seboj bogate izkušnje iz Portugalske, v obrambni vrsti. Tetteha bomo sicer morali še počakati, saj nekaj časa ni bil v pogonu, a verjamem, da bo tudi on v nadaljevanju sezone prispeval svoj delež. Sestavljamo ekipo, za katero menimo, da lahko uresniči zastavljene cilje v boju za naslov državnega prvaka in pokalnega zmagovalca ter bo pripravljena za nov korak v evropskem tekmovanju prihodnje leto," je za uradno spletno stran kluba pojasnil športni direktor Marko Šuler.

Sheyi Ojo, Benjamin Tetteh & André Sousa, dobrodošli v Ljudskem vrtu!



Aktiven finiš prestopnega roka, trije igralci za dodano vrednost v nadaljevanju sezone.



➡️ https://t.co/ZqSs6mx1A5#MiSkupajEnoSmo pic.twitter.com/OuLHIgJbFl — NK Maribor (@nkmaribor) September 6, 2024

Sheyi Ojo, produkt akademije Liverpoola, je bil član tega kluba do leta 2022. Vmes je bil 27-letni krilni napadalec z angleškim in nigerijskim potnim listom med bojem za mesto v ekipi moštva z Anfield Roada, kjer je skupaj zbral 13 nastopov, na različnih posojah (Rangers, Fulham, Wolverhampton, Millwaall, Reims), nato prestopil v Cardiff City, po vmesni posoji v belgijski Kortrijk pa prihaja v Ljudski vrt kot prost igralec. Podpisal je dveletno pogodbo, so zapisali na uradni spletni strani kluba.

Foto: Guliverimage

"Verjamem, da se mi bo uspelo hitro prilagoditi na novo okolje. Ljudje so zelo prijazni do mene, vsi v štabu, soigralci. Igral sem že proti Sloveniji v mlajših reprezentančnih selekcijah, znan mi je način igre tukajšnjih ekip. Ekipi želim dodati svojo hitrost, navduševati navijače in izraziti svoje kakovosti na najboljši način, s preigravanjem ter kombinatoriko. Tukaj sem, da prispevam svoj delež k uresničitvi klubskih ciljev," je o selitvi na Štajersko dejal Ojo.

Občasni ganski reprezentant Benjamin Tetteh bo v vijoličastem do konca sezone na posoji iz Metza. 27-letni napadalec je največ časa preživel pri Sparti iz Prage, za katero je na 75 tekmah vknjižil 19 golov.

Benjamin Tetteh je v Maribor posojen iz Metza. Foto: Guliverimage

"Prišel sem v izjemen klub. Tukajšnje nove investitorje sem poznal že od prej, zdaj sem pa spoznal vse ljudi tukaj, ki so zelo prijazni, tudi mesto je čudovito. Prihajam v novo okolje, toda doslej sem se že veliko selil in s prilagajanjem nimam težav. Opazil sem tudi precej podrobnosti s Prago, kjer sem preživel dolgo obdobje, kar mi prav tako ustreza. Najprej si želim, da bom zdrav, ustrezno pripravljen, da bi užival v nogometu ter bi skupaj zmagovali tekme, osvajali trofeje. Ko igraš v velikem klubu, je to, razumljivo, glavni in najpomembnejši cilj," je v klubski mikrofon dejal Tetteh.

Ob dveh ofenzivnih igralcih pa so Mariborčani z Andreem Souso dobili tudi novo moč v obrambi. 26-letni Portugalec se najboljše znajde v vlogi levega bočnega branilca. Nazadnje je igral za Nacional z Madeire. Podpisal je pogodbo do konca sezone 2024/25 z možnostjo podaljšanja še za eno leto.