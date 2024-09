Primorje in Koper z novo močjo, dvojec se je poslovil od Maribora

Francoski nogometaš Isaac Matondo je nova okrepitev slovenskega prvoligaša Kopra, je klub sporočil na družbenih omrežjih. Petindvajsetletni krilni napadalec iz DR Konga je nazadnje igral za francoski Concarneau. Iz vrst Maribora pa so sporočili, da Marcel Lorber in Andraž Žinič nista več člana vijoličastih.

Iz Kopra sicer niso dodali, kako dolgo pogodbo je Matondo podpisal z obalnim prvoligašem. Nogometaš, sicer rojen v Kinšasi, je v preteklosti veliko obetal, med drugimi ima nastope za mlajše selekcije francoske reprezentance do 19, 20 in 21 let.

Kariero je sicer kot mladinec začel pri Rennesu, od tam pa se je iz ekipe B leta 2021 preselil k švicarskemu Sionu in tam igral za ekipo do 21 let. Kasneje je v Franciji zastopal še ekipi Fougeres in Les Herbiers, preden je lani pristal pri Concarneauju.

Zanj je v minuli sezoni v drugi francoski ligi zbral 29 nastopov in dosegel po gol in podajo. Enkrat je zaigral tudi v francoskem pokalu.

Lorber in Žinič se poslavljata od Maribora

Koper na lestvici Prve lige Telemach zaseda tretje mesto, po reprezentančnem premoru pa se bo v nedeljo, 15. septembra, v gosteh pomeril z Mariborom. Vijoličasti, ki so na lestvici mesto za Koprom, pa so danes na spletni strani objavili, da sta klub zapustila 20-letni Marcel Lorber in pet let starejši Andraž Žinič.

Andraž Žinič Foto: Grega Valančič/Sportida

Prvi se bo odslej na mestu zveznega igralca dokazoval pri Domžalah, s katerimi je mariborski klub sklenil dogovor o deležu od prihodnjega prestopa, z drugim pa se je klub sporazumno razšel. Pogodbo sta imela oba veljavno do konca te sezone.

Lorber je za matični Maribor v članski konkurenci zbral 41 nastopov, v zadnjem času pa ni dobival več toliko priložnosti za igro. Žinič je za vijoličaste nastopil še na dveh tekmah več, moštvo pa je okrepil pred dobrima dvema letoma po prihodu iz Domžal.

Marko Brkljača od zdaj v Primorju

Hrvaški ofenzivni vezist Marko Brkljača bo novo sezono preživel pri povratniku v elitno slovensko nogometno ligo Primorju. Po lanski sezoni, v kateri je igral za Aluminij, se je Dalmatinec vrnil v svoj klub, zagrebški Dinamo, kjer ni bil v načrtih trenerja Sergeja Jakirovića, zato ga je spet posodil, tokrat v Ajdovščino.

Dvajsetletnik je pred leti veljal za enega najbolj nadarjenih evropskih igralcev, njegov prestop iz Hajduka v Dinamo pa je na Hrvaškem dvignil veliko prahu. A za zdaj ofenzivni zvezni igralec, nekdanji član vseh hrvaških mlajših selekcij, v članski konkurenci svojega talenta ni dokazal. Lani v dresu Aluminija, ki se je poslovil od prvoligaške konkurence, v 24 tekmah ni dosegel gola.

