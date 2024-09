Albert Riera je po vrnitvi v Celje naredil nekaj kadrovskih rezov in ekipo prilagodil svojim željam. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Predvsem Maribor in Mura sta v zadnjih dneh zelo aktivna z iskanjem novih nogometašev, a noben prihod ne bo tako odmeven, kot bi bil ta, ki ga skuša izvesti Koper. Ta je s štirimi zmagami, remijem in dvema porazoma (13 točk) na reprezentančni premor odšel na tretjem mestu, samo dve točki za vodilno Olimpijo. Kot poročata Sportklub in Ekipa24, naj bi kanarčki podpisali pogodbo z Denisom Popovićem. Ta je bil v minuli sezoni srce šampionske celjske ekipe.

Ob poletnem povratku Alberta Riere je na presenečenje vseh Popović moral zapustiti klub. "Čeprav sem si želel svojo kariero zaključiti v domačem mestu, so določeni ljudje imeli drugačne načrte. Sprejemam to odločitev in z njo zapuščam klub, a vedno bom ponosen na vse, kar smo skupaj dosegli," je pred tremi tedni v ganljivem sporočilu za javnost zapisal Popović in dodal, da je klub zapustil še zadnji Celjan.

Ni mu bilo lahko, a s tem zagotovo še ni rekel zadnje besede v nogometu. Ima 34 let in dokazal je, da še lahko igra na visoki ravni. Celje je njegov domači klub, v katerega se je vrnil po skoraj desetletju v tujini. A na tuje je odšel iz Kopra poleti 2013. Koper in Celje sta med sabo igrala prav v zadnjem krogu, bilo je 0:0. Naslednjič se bosta tako srečala šele ob koncu jesenskega dela prvenstva, predzadnji konec tedna v novembru.