Stoli, ki združujejo udobje in prestiž

Stol uteleša mnogo: inženirstvo, materialnost, praktičnost in predvsem domišljijo. Stilski stol je več kot le združitev oblike in funkcije – posega na raven umetnosti. Vpliva na doživljanje celotnega prostora, poudarja stil in jasno izraža tematiko oblikovanja. Vrhunski slovenski proizvajalec pohištva nam razkriva, kaj so elementi, ki razkrivajo brezčasne kose, s katerimi bo vaš dom zaživel v polnem sijaju.

Barcelona, Panton, Papa Bear, Thonet 209 …

Imena, ob katerih strokovnjaki opremljanja zastrižejo z ušesi, vam morda ne povedo veliko, vendar bi velika večina ob pogledu na te kultne stole takoj prepoznala kose, ki so jih videli v filmih, revijah, galerijah … Arhitekti, ki so oblikovali te stole, so se zavedali, da je stol več kot le kos pohištva. Je ključni element, ki oblikuje značaj prostora – naj gre za domačo jedilnico, elegantno pisarno, gostinski lokal ali sproščeno vrtno oazo.

Medtem ko se njegova osnovna funkcionalnost, ki podpira telo, skorajda ni spremenila, je stol doživel nešteto interpretacij, ki vključujejo vedno spreminjajoče se okuse, materiale, tehnologije in ideologije. Vse to je iz praktične domače potrebe naredilo simbol statusa, sloga in umetnostnega znanja. V podjetju Škerjanc ustvarjajo stole in mize, ki ne izpolnjujejo le funkcionalne potrebe, temveč tudi popolnoma dopolnijo in poudarijo sodobno arhitekturo in izrazijo vaš osebni slog.

Foto: Škerjanc

Devet točk, ki razkrivajo ikone

S pomočjo podjetja Škerjanc vam predstavljamo devet točk, ki razkrivajo, kako vrhunsko oblikovanje in kvaliteto vnesete v vaš dom in dopolnite vaš slog.

Škerjanc shop d.o.o. je družinsko podjetje z dolgoletno tradicijo na področju izdelave stolov iz različnih materialov. Njihova ponudba poleg stolov obsega še mize, pisarniško pohištvo, vrtno pohištvo iz različnih materialov ter gostinsko opremo.

1. Oblikovanje, ki izstopa – Ikonični stoli so pogosto prepoznavni zaradi edinstvene oblike, ki hkrati združuje estetiko in funkcionalnost. Pri sodobnih stolih moramo paziti, da izbrani model ponuja nekaj posebnega, vendar ostaja eleganten in brezčasno moderen.

– Ikonični stoli so pogosto prepoznavni zaradi edinstvene oblike, ki hkrati združuje estetiko in funkcionalnost. Pri sodobnih stolih moramo paziti, da izbrani model ponuja nekaj posebnega, vendar ostaja eleganten in brezčasno moderen. 2 . Uporaba visokokakovostnih materialov – Ikonični stoli so znani po uporabi vrhunskih materialov (npr. usnje, kromirano jeklo, masivno leseno ogrodje). Pri sodobnem oblikovanju pohištva je pomembno, da izberemo materiale, ki so trpežni in estetsko privlačni.

– Ikonični stoli so znani po uporabi vrhunskih materialov (npr. usnje, kromirano jeklo, masivno leseno ogrodje). Pri sodobnem oblikovanju pohištva je pomembno, da izberemo materiale, ki so trpežni in estetsko privlačni. 3. Ergonomija – Ko izbiramo stol, moramo paziti, da je oblikovan tako, da omogoča udobje in podporo. Ikonični stoli so pogosto zasnovani z ergonomskimi lastnostmi, kar je pomembno pri vsakodnevni uporabi.

notranjih stolov in jedilnih garnitur ter opremite vaš dom s kosi, ki združujejo vse elemente nepozabnega dizajna. Ponudba podjetja Škerjanc vas bo zagotovo navdušila. Vendar pohitite, zaloge so omejene! Izkoristite januarsko razprodajo notranjih stolov in jedilnih garnitur ter opremite vaš dom s kosi, ki združujejo vse elemente nepozabnega dizajna. Ponudba podjetjavas bo zagotovo navdušila. Vendar pohitite, zaloge so omejene!

Foto: Škerjanc

4. Lahkost in fleksibilnost – V sodobnih prostorih so prilagodljivost, funkcionalnost in mobilnost ključne. Sodobni stoli morajo omogočiti enostavno premikanje in prilagajanje različnim potrebam prostora.

– V sodobnih prostorih so prilagodljivost, funkcionalnost in mobilnost ključne. Sodobni stoli morajo omogočiti enostavno premikanje in prilagajanje različnim potrebam prostora. 5. Estetska usklajenost s prostorom – Sodobni stoli so zasnovani tako, da se enostavno prilagajajo različnim interierjem, bodisi v minimalističnih, industrijskih ali retro prostorih.

– Sodobni stoli so zasnovani tako, da se enostavno prilagajajo različnim interierjem, bodisi v minimalističnih, industrijskih ali retro prostorih. 6. Ikonične linije in oblike – Prepoznavne oblike, kot so ovalne linije ali geometrijske oblike, dajejo stolu modernističen pridih, ki je zelo zaželen v današnjih interierjih.

Škerjanc nam z bogato izbiro tako notranjih kot tudi zunanjih stolov in garnitur omogoča, da izberemo kose, ki bodo popolnoma ustrezali našim zahtevam. Pri izbiri sodobnega stola moramo paziti na njegovo večnamenskost. Stol, ki je hkrati eleganten in udoben ter primeren za različne vrste prostora (dnevna soba, jedilnica, pisarna), je vedno dobra izbira.nam z bogato izbiro tako notranjih kot tudi zunanjih stolov in garnitur omogoča, da izberemo kose, ki bodo popolnoma ustrezali našim zahtevam.

januarsko razprodajo notranjih stolov in jedilnih garnitur, akcija in zaloge so omejene. Izkoristitenotranjih stolov in jedilnih garnitur, akcija in zaloge so omejene.

7. Povezava z naravo in materialom – Pohištvo iz naravnih materialov, kot sta les in kovina, ostaja ključno za sodobne interierje.

– Pohištvo iz naravnih materialov, kot sta les in kovina, ostaja ključno za sodobne interierje. 8. Prostorska enostavnost – Sodobni stoli naj bi bili funkcionalni in se lepo vključili v prostor brez prekomernega vizualnega navala. To pomeni, da ne smejo preveč prevladovati nad ostalim pohištvom ali okrasjem.

– Sodobni stoli naj bi bili funkcionalni in se lepo vključili v prostor brez prekomernega vizualnega navala. To pomeni, da ne smejo preveč prevladovati nad ostalim pohištvom ali okrasjem. 9. Poudarek na detajlih – Ikonični stoli ponujajo odličen primer dizajniranja detajlov – ročaji, podpora hrbtu, prefinjena oblika nog in drugi elementi. Pri sodobnih stolih moramo paziti, da so ti detajli skrbno oblikovani in izvedeni, saj so tisti, ki naredijo stol poseben.

Foto: Škerjanc

Sodobni stoli, ki upoštevajo te lastnosti, bodo zagotovo izstopali v vsakem prostoru, hkrati pa zagotavljali udobje, trajnost in estetsko vrednost.

stola je več kot odločitev za pohištvo – je odločitev za način življenja. Pri Škerjancu oblikujejo stole, ki vaš prostor ne le dopolnijo, temveč tudi oživijo. Naj bo vaš stol več kot le funkcionalen kos – naj bo osrednji del vaše zgodbe. Izbira pravegaje več kot odločitev za pohištvo – je odločitev za način življenja. Prioblikujejo stole, ki vaš prostor ne le dopolnijo, temveč tudi oživijo. Naj bo vaš stol več kot le funkcionalen kos – naj bo osrednji del vaše zgodbe.

Izkoristite januarsko razprodajo notranjih stolov in jedilnih garnitur, akcija in zaloge so omejene.