V živo: Olimpija prvi in zdaj še drugi polčas odprla z golom

Peti krog prve lige se zaključuje z derbijem Olimpija - Celje. Domači so v 51. minuti povedli z 2:1. Nedeljski spored so odprli nogometaši Radomelj in Maribora ter s razšli z remijem 1:1. Arnel Jakupović je po svojem petem golu sezone ob koncu tekme zapravil 11-metrovko. Nogometaši Brava so v uvodni sobotni tekmi v gosteh ugnali Muro (3:2) in ji pokvarili praznik ob 100-letnici kluba. Koper je na Bonifiki v drugem polčasu nadigral Nafto (3:0). Primorje je v petek po preobratu ugnalo zadnjeuvrščene Domžale z 2:1.

1. SNL, 5. krog:

Nedelja, 18. avgust:

Prvi španski spopad trenerjev v Ljubljani

Victor Sanchez in Albert Riera Foto: www.alesfevzer.com Če je Olimpija pod vodstvom novega trenerja Victorja Sancheza v sezono vstopila imenitno, zmage niza v Sloveniji in Evropi, mreža Matevža Vidovška pa se trese zelo redko, pa se Celjanom po menjavi Damirja Krznarja z Albertom Riero vse podira. Izpadli so v kvalifikacijah za ligo prvakov in evropsko ligo, španski trener pa se je še odkrižal ljubljenca občinstva Denisa Popovića, ki je kot kapetan držal ekipo skupaj. Po vsem tem burnem dogajanju v Celju je bilo kar slutiti, da se jim bo zalomilo tudi v Stožicah. In res je Portugalec Diogo Pinto po podaji Avstrijca Raula Florucza že v tretji minuti poskrbel za vodstvo Olimpije.

Matevž Vidovšek je prejel šele prvi gol v letošnji ligi. Foto: www.alesfevzer.com Domači so igrali s precej več energije, pri gostih so nove težave sledile v 10. minuti, ko je moral Armandas Kucys zaradi poškodbe iz igre. Zamenjal ga je Edmilson. A naj bo še toliko težav v celjski slačilnici, o individualni kvaliteti njihovih igralcev ne gre dvomiti. In tako je Mario Kvesić, nekdanji član Olimpije, priigral gol za 1:1. Po njegovi podaji je v 21 minuti zadel Edmilson. Sredi polčasa so maloštevilni navijači v Stožicah že videli gol za 2:1, a je po izvrstni podaji v kazenski prostor Nemanja Motika po atraktivnem strelu zatresel samo zunanji del mreže. V drugi polovici polčasa so se priložnosti sledile na obeh straneh. Najbližje golu je bil Florucz, ki je dobro streljal z roba kazenskega prostora, Lovro Štubljar pa se je ravno toliko dotaknil s prsti žoge, da je zletela v vratnico in od te nazaj v igrišče. V strelih znotraj okvira vrat je bilo ob polčasu 5:2.

Tudi drugi polčas je Olimpija začela bolje. Iz uigrane akcije je prišla do vodstva z 2:1. Iz kota je podal Florucz, iz drugega plana je v kazenski prostor vtekel Pedro Lucas in s pike za 11-metrovke udaril iz prve ter premagal Štubljarja.

Jakupović po petem golu zapravil 11-metrovko in zmago

Arnel Jakupović je dosegel še peti zadetek v tej sezoni slovenskega prvenstva. Foto: www.alesfevzer.com

Foto: www.alesfevzer.com V nedeljo so igrali vsi trije slovenski klubi, ki še vztrajajo v Evropi. Maribor je zaradi ritma dveh tekem na teden premešal postavo, a bil proti Radomljam vseeno favorit. Evropsko napredovanje je terjalo davek, saj je Josip Iličić po poškodbi odšepal z igrišča še pred koncem prvega polčasa, tako da ga proti Radomljam ni bilo v postavi. V začetni enajsterici so bili v primerjavi z Vojvodino le trije isti igralci, ob vratarju Ažbetu Jugu še Sven Šoštarič Karič in Etienne Beugre. Med osmimi spremembami znova od prve minute tudi Niko Grlić, ki je v petek dopolnil 18 let. Ob Iličiću je zaradi poškodbe manjkal še Martin Milec, zaradi bolezni pa Andraž Žinič.

Foto: www.alesfevzer.com Pri vijolicah je v 1. SNL v imenitni strelski formi Arnel Jakupović, ki kot nekdanji napadalec Domžal odlično pozna stadion ob Kamniški Bistrici. S štirimi zadetki je bil z naskokom prvi strelec prvenstva. Število zadetkov pa je povišal že v 29. minuti, ko je po asistenci Šoštariča Kariča zadel za vodstvo z 1:0 in postavil izid prvega polčasa. S svojim drugim golom v sezoni je za izenačenje na 1:1 poskrbel Matej Malenšek. Po slabem posredovanju dveh branilcem Maribora je v 61. minuti premagal Juga. Gostje so imeli pred tem sicer priložnost za povišanje vodstva na 2:0, a je Francoz Redwan Bourles zatresel okvir vrat.

Ante Šimundža je moral reagirati in je 25 minut pred koncem v igro postal Jana Repasa in Hilala Soudanija. Makedonec Behar Feta je šest minut pred koncem podal v kazenski prostor, žoga pa je nesrečno zadela v roko Gabra Dobrovoljca. In Maribor je dobil priložnost za vodstvo in zmago z bele pike. A je precej lahkoten strel Jakupovića branil 18-letni Jakob Kobal. Že v naslednjem napadu pa je bila žoga v mariborski mreži. Zadel je Nino Kukovec, a gol ni veljal zaradi prepovedanega položaja. V sodnikovem dodatku je imel Jakupović še priložnost iz prostega strela, a je Kobal žogo odbil v kot. Rezultat se ni več spremenil in ekipi sta osvojili vsak po eno točko (1:1).

Naslednjo nedeljo sledi veliki derbi Maribor – Olimpija.

Bravo do nedelje na vrhu razpredelnice

Bravo je v gosteh s 3:2 ugnal Muro. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Mladi ljubljanski klub Bravo ostaja trn v peti slovenskim prvoligašem tudi to sezono. Po bolečem izpadu iz Evrope je spravil v slabo voljo Maribor v Ljudskem vrtu (1:1), nato srečno v Stožicah odpravil Koper (1:0), v soboto pa zmagal še pri Muri (3:2). S tem se je povzpel najmanj do nedelje na prvo mesto, kar je eden izmed bolj zvenečih dosežkov, ki jih v zadnjih letih kratke klubske zgodovine, ko vodi Šiškarje Aleš Arnol, ne manjka.

Aleš Arnol je v prejšnji sezoni popeljal Bravo do četrtega mesta in poskrbel za rekord kluba. Zdaj je z njim še višje! Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Sprva je bolje kazalo Muri. Vratar Brava Matija Orbanić je v 10. minuti izpustil žogo iz rok, pri njem je bil Almin Kurtović, ki pa ga je Murin čuvaj mreže podrl, tako da je sledila enajstmetrovka. To je z nizkim, močnim strelom zanesljivo izvedel Amadej Maroša.

Veselje gostiteljev pa je trajalo le minuto. Začele so se minute gostov, ki so popeljale Bravo do veličastnega preobrata. Gašper Jovan je v 13. minuti z leve strani podal v osrčje kazenskega prostora, tam pa je imel Jakoslav Stanković dovolj časa, da je s strelom po tleh matiral Florijana Raduho. Matic Ivanšek je v 22. minuti prodrl po desni strani v kazenski prostor in zadel ob bližnji vratnici za vodstvo Brava, nato pa je Stanković v 26. minuti, podajo je prispeval Milan Tučić, z drugim zadetkom na tekmi povečal prednost na 3:1.

Bravo je v drugem polčasu zadržal prednost in se razveselil velike zmage v Murski Soboti. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Gostitelji so se skušali v drugem polčasu vrniti v igro, a se jim namera ni posrečila. V izdihljajih so prek Srđana Spiridonovića po Maroševi podaji postavili končni rezultat (2:3), za kaj več pa jim je zmanjkalo časa.

Koprčani v drugem polčasu nadigrali Nafto

Koper in Nafta sta se pomerila za točke prvič po šestih letih. Foto: www.alesfevzer.com Nogometaši Kopra so v soboto zvečer izkoristili prednost domačega igrišča in na Bonifiki premagali Nafto (3:0). To je bila prva tekma med Koprčani in Lendavčani po letu 2018, ko so se potegovali še za drugoligaške točke. Nafta se je odpravila na najdaljše gostovanje v 1. SNL, z avtobusom je prepotovala več kot 300 kilometrov. Po prvem polčasu so bili lahko gostje še zadovoljni z rezultatom, saj sta ostali mreži ostali nedotaknjeni (0:0), v nadaljevanju pa so varovanci Oliverja Bogatinova nadzorovali dogajanje in zanesljivo ugnali predzadnjo ekipo lige.

Koprčani, ki bodo v prihodnje igrali brez Timotheja Nkade in Ahmeda Ankraha, saj se selita v tujino, so prvič zadeli v polno v 51. minuti. Po podaji Omarja El Manssourija z desne strani je iz osrčja kazenskega prostora zadel Veljko Mijailović, ki je v prvem polčasu zamenjal Pabaija.

V 55. minuti je koprsko vodstvo podvojila še ena menjava. Petar Petriško je namreč zadel le nekaj sekund po vstopu v igro, potem ko je prišel do žoge v kazenskem prostoru na levi strani, prodrl v sredino in matiral Naftinega čuvaja mreže.

Končni rezultat je v 77. minuti postavil nekdanji slovenski reprezentant Nik Omladič. Foto: www.alesfevzer.com

Petriško je malce pozneje meril premalo natančno, je pa imel Koper pozneje vse pod nadzorom. V 77. minuti je dosegel še tretji gol, iz bližine je zadel Nik Omladič, potem ko je naprej Zsombor Senko obranil prvi koprski strel, drugi, Wisdoma Suleja, je zletel v prečko, tretji, Omladičev, pa je bil dovolj natančen za 3:0 ter potrditev skoka Kopra na začasno tretje mesto.

Druga zmaga za Primorje, Domžale ostajajo brez

Haris Vučkić je nekdanji slovenski reprezentant. Na 12 tekmah je dosegel pet zadetkov. V 1. SNL, kjer je kot najstnik odigral pet srečanj, še čaka na strelski prvenec. Foto: NK Domžale Prvoligaška nogometna karavana se je v petek zvečer ustavila v Novi Gorici, kjer do nadaljnjega domače tekme igra Primorje. Ajdovci so v prejšnjem krogu nadigrali Nafto (3:0) in osvojili prve točke po vrnitvi v prvo ligo. Zdaj so v mesto vrtnic prišli Domžalčani, ki so v sezono vstopili s tremi porazi, a z remijem z Olimpijo (0:0) nakazali, da bi se lahko rezultatska krivulja obrnila navzgor. K temu bi lahko pripomogle tudi izkušnje povratnika Harisa Vučkića, ki se je po poldrugem desetletju vrnil k rumeni družini. Nekdanji čudežni deček slovenskega nogometa je tudi rekorder 1. SNL, saj je v njej debitiral še pred 16. rojstnim dnem. Zdaj je star 31 let in bi rad dokazal, da v vrhunskem nogometu še vedno ni rekel zadnje. Ob vrnitvi iz Tajske, kjer je zadnje leto in pol igral za Buriram United, ni v najboljši formi, tako da je tekmo začel med rezervisti.

So pa Domžalčani proti novi ekipi svojega nekdanjega kapetana Tilna Klemenčiča precej odločnejše krenili v napad in po podaji Nicka Perca je Danijel Šturm že v osmi minuti tekme zadel za vodstvo z 1:0. Zaključek polčasa je pripadel Ajdovcem, po zmedi v kazenskem prostoru pred Ajdinom Mulalićem je v sodnikovem dodatku s svojim desetim golom v prvi ligi za izenačenje na 1:1 poskrbel Semir Smajlagić.

Veselje po golu Primorja za 1:1 Foto: www.alesfevzer.com

Precej zanimivejši je bil začetek drugega polčasa, le zadetek je manjkal. Najlepšo priložnost je imel v 51. minuti Dario Kolobarić. Šest minut pozneje so se Domžalčani veselili, a le za nekaj trenutkov. Po prostem strelu je z glavo izvrstno streljal Abraham Nwankwo, a je stranski sodnik dvignil zastavico zaradi prepovedanega položaja. Sledil je preobrat. Žan Bešir je izsilil povsem nepotreben prekršek Šturma v kazenskem prostoru, Mark Gulič pa je z bele pike zadel za vodstvo Primorja z 2:1. Domžalčani so do konca močno pritiskali na ajdovski gol, a svojega nekdanjega vratarja Gašperja Tratnika niso mogli premagati.

1. SNL, 5. krog:

Petek, 16. avgust:

Sobota, 17. avgust:

Nedelja, 18. avgust:

Lestvica: