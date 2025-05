V živo: Nafto reši le še čudež, čustveno slovo kapetana Maribora

V 1. SNL sta le še dve neznanki. Nogometna Slovenija se sprašuje, kdo bo neposredno izpadel, kdo pa si bo priboril popravni izpit za obstanek, dodatne kvalifikacije. V boljšem položaju so Domžale, Nafti pa grozi takojšnji izpad. Prvak je Olimpija, pri kateri direktor Igor Barišić napoveduje kar nekaj prestopnih bomb, v Evropo pa so se uvrstili še pokalni zmagovalec Celje, Maribor in Koper. Zmaji so kanto prejeli po mestnem spopadu v Stožicah z Bravom, ki je lahko zadovoljen s petim mestom in je ponosno predstavil tudi mladinske prvake. Dvoboj se je končal brez zadetkov (0:0), zmaji pa so zaigrali z "rezervno" postavo. Zadnji krog, v katerem ne manjka čustvenih prizorov, danes bo bogato kariero sklenil kapetan Maribora Martin Milec , se je začel s petkovo zmago šestega Primorja nad osmimi Radomljani z 1:0.

1. SNL, 36. krog:

Nedelja, 25. maj:

Nafta v nehvaležnem položaju, slovo kapetana vijolic

Kapetan Maribora Martin Milec bo v nedeljo sklenil bogato kariero, v kateri je osemkrat nastopil tudi za slovensko člansko reprezentanco, z vijolicami pa osvojil ogromno klubskih lovorik. Foto: Ana Kovač Nedelja prinaša največ tekem zadnjega kroga. To je tudi dan, ko bo jasno, kdo se bo neposredno preselil v drugo ligo in zapustil elito, kdo pa si bo skušal zagotoviti obstanek v dodatnih kvalifikacijah. Pred zadnjim krogom je v najslabšem položaju Nafta. Lendavčani za Domžalami zaostajajo tri točke. Ker imajo boljše razmerje v medsebojnih srečanjih (oba kluba sta dvakrat zmagala, a ima Nafto boljšo gol razliko 9:8), jih lahko na deveto mesto popelje le še čudežen scenarij – če bi v nedeljo v Ljudskem vrtu premagali Maribor, Domžalčani pa bi ostali brez točk pri Celju.

Glede na kakovost vijolic bi bila zmaga Nafte ogromna senzacija. V Ljudskem vrtu bo v nedeljo ob 15. uri slovesno, saj bo tisti dan nogometne čevlje na klin obesil dolgoletni reprezentant in kapetan Martin Milec. Zdravstvene težave so mu iz sezone v sezono predstavljale preveč težav, tako da se je 33-letni Štajerec odločil za slovo.

Vizinger, Šturm in brata Jurić lovijo Florucza

Veliko neznank glede prihodnosti in kadra, s katerim bodo vstopili v novo sezono, je tudi pri Celju. Svit Sešlar, ki je v tej sezoni navduševal kot posojeni nogometaš turškega Eyusporja, se vrača k delodajalcu. Tako bo, če ne bo velikega preobrata, še zadnjič nastopil v celjskem dresu. Celjani so v zadnjem obdobju zelo razigrani. Kopru (v finalu pokala) in Nafti so dali skupaj kar deset zadetkov, primat najboljšega napada v državi, v tej sezoni so na 35 tekmah dosegli kar 75 zadetkov, pa želijo na zadnji tekmi naporne in rekordno uspešne sezone še okrepiti.

Domžalčani, ki bodo z enim ušesom prisotni tudi na tekmi v Ljudskem vrtu, bodo skušali prvič v tej sezoni premagati Celjane. Na treh tekmah so osvojili eno točko, neporaženi pa so, zanimivo, ostali prav na stadionu Z'dežele (2:2), kjer so po dveh zadetkih Danijela Šturma vodili že z 2:0. Foto: Sebastijan Andrejek Bukovec

Zadnja tekma rednega dela prvoligaške sezone 2024/25, po kateri bodo sledile še dodatne kvalifikacije za popolnitev med devetouvrščenim prvoligašem in drugouvrščenim drugoligašem (kandidata sta Triglav in Gorica, v prvo ligo pa se kot prvoligaški prvak vrača Aluminij), bo odigrana v Murski Soboti. Mura, ki je v tej sezoni razočarala privržence, po stresnem dogajanju pa zamenjala veliko trenerjev, bo pričakala Koprčane.

Koper je v tej sezoni proti Muri na treh prvoligaških tekmah osvojil kar sedem točk, črno-bele pa izločil tudi v pokalu. Jeseni je zmagal v prvenstvu na Fazaneriji s 3:1, takrat sta se med strelce vpisala oba brata Jurić, tako Deni kot tudi Tomi. Foto: Aleš Fevžer

Koper pod vodstvom Slaviše Stojanovića v 1. SNL sploh še ni izgubil in si je suvereno priigral nastop v Evropi. Sezono, ki je kanarčke vrnila na evropski zemljevid, želijo končati pozitivno, z uspešno predstavo na Fazaneriji. Prekmursko-primorski obračun, na katerem se lahko Dario Vizinger (Mura – 13 zadetkov) in Tomi Jurić (12) ob uspešnem strelskem nastopu približata vrhu lestvice najboljših strelcev, se bo začel v nedeljo ob 17.30.

V Stožicah za konec brez zadetkov

Olimpija je zadnjo tekmo v šampionski sezoni 2024/25 začela brez številnih prvokategornikov. Trener Victor Sanchez je v udarno enajsterico uvrstil ogromno nogometašev, ki sicer grejejo klop. Med vratnicami je tako stal Gal Lubej Fink in prvič branil za Olimpijo v 1. SNL, mladi branilec Matej Dvoršak je prvil nastopil od prve minute. Lubej Fink je imel veliko dela že v prvem polčasu in se nekajkrat zelo izkazal, na drugi strani pa je blestel tudi Uroš Likar. V uvodnih 45 minutah tako ni bilo zadetkov, več strelov pa so proti vratom podali nogometaši Brava (8:6).

Foto: Aleš Fevžer

Mreži sta ostali nedotaknjeni tudi v nadaljevanju, zadetek Brava, ki ga je dosegel nogometaš iz Srednjeafriške republike Venuste Baboula, je bil po posredovanju Vara razveljavljen zaradi prepovedanega položaja, tako da je ostalo pri začetnem rezultatu. Navijači Olimpije so si med srečanjem dali duška s pirotehničnim šovom, na igrišče pa so odvrgli tudi ogromno belih papirnatnih trakov in začinili slovesno tekmo v Stožicah, na kateri so zmaji prejeli pokal za prvaka. Tako so člani navijaške skupine Green Dragons poskrbeli za dve nekoliko daljši prekinitvi, po koncu srečanja pa je sledila še "invazija" privržencev zeleno-belih na igrišče.

Navijači Olimpije so si dali duška na zadnji tekmi sezone in poskrbeli za šov z odvrženimi belimi trakovi. Foto: Aleš Fevžer

V pisarnah Olimpije se obeta pestro poletje

Bo Victor Sanchez vodil zmaje tudi v prihodnji sezoni? Foto: www.alesfevzer.com V taboru Olimpije je tako slovesno, vseeno pa je glede prihodnosti v zraku toliko odprtih vprašanj, da jih v pisarnah zmajevega gnezda po koncu sezone čaka ogromno dela. Privržence najbolj zanima, ali bo Olimpijo tudi v prihodnji sezoni vodil Victor Sanchez.

Španec je navdušil z opravljenim delom v tej sezoni, a z vodstvom kluba še ni dosegel dogovora o nadaljevanju sodelovanja v sezoni 2025/26, v kateri bodo zmaji branili naslov, hkrati pa evropsko pot začeli tudi v kvalifikacijah za ligo prvakov. "Počakajmo, a se ne bojimo. Našli bomo novega trenerja, spomnite se, tudi Alberta Riero in Sancheza smo. Nekaj vendarle znamo. Prepričan sem, da smo prenovili slovenski nogomet. Mislim, da smo na dobri poti, z Victorjem se bomo pogovorili brez povišanih tonov, zbližali vizijo in se dogovorili. Ima še enoletno pogodbo," je o statusu Sancheza za Delo povedal direktor Olimpije Igor Barišić.

Prestop Raula Florucza bi lahko pošteno napolnil klubsko blagajno zmajev. Foto: Filip Barbalić

Vprašanje je tudi, s kakšnim kadrom se bodo lotili ogromnega izziva v Evropi. Že dalj časa je prisotno veliko zanimanje za najboljše nogometaše Olimpije, med katerimi poleg kapetana Ratnika izstopata še najboljši strelec 1. SNL Raul Florucz in vratar Matevž Vidovšek. "Pripravljamo bum. V sezono bomo šli z velikimi okrepitvami in največjim vložkom v zgodovini kluba. Ne moremo si več privoščiti, da bi kupovali igralce in jim oživljali kariere. Proračun bomo povečali na deset milijonov evrov," direktor Barišić napoveduje prestopne bombe v Stožicah.

Kar zadeva Raula Florucza, ki je med igranjem za Olimpijo postal avstrijski članski reprezentant, letvica zmajev seže zelo visoko. Vsaj pet milijonov evrov ali več, s tem pa bi bil tudi popravljen rekord največjega izhodnega prestopa v zgodovini 1. SNL, ki si ga lastita Olimpija in njen nekdanji napadalec Ezekiel Henty. Tega je pred desetletjem kupila moskovska Lokomotiva za pet milijonov evrov.

Primorje prvič premagalo Radomlje

Milan Anđelković je uvrščen med tri najboljše kandidate za najboljšega trenerja sezone v 1. SNL. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com Nogometaši Primorja so v četrtem poskusu sezone vendarle uspeli premagati Radomlje, tako da je Olimpija ostala edina ekipa, proti kateri ji ni uspelo zmagati. Ajdovci - do gostujoče zmage so prišli prvič po oktobru lani, so bili na tekmi, ki ni odločala o pomembnih rečeh, tako da nobena ekipa ni zaigrala na vse ali nič, vse do vodstva boljši tekmec. Vsaj, kar se tiče posesti.

So pa imeli svoje priložnosti tudi domači, še posebno to velja za zaključek prvega polčasa. Ker jih niso izkoristili, so še tretjič zapovrstjo izgubili in bodo prvenstvo končali na osmem mestu, pred zadnjim krogom so še imeli možnost za sedmo. Edini zadetek na srečanju je padel v 49. minuti. Primorje je izvedlo lepo akcijo, Kolumbijec Roger Murillo, ki je v igro vstopil v drugem polčasu, je sam pritekel pred vratarja Sama Pridgarja in prek njega poslal žogo v mrežo. Primorski prvoligaš je tako prvo prvoligaško sezono po poldrugem desetletju sklenil z velikim uspehom, saj je prvoligaški maraton končal na najvišjem mestu spodnje polovice razpredelnice. O tem, kako velik uspeh so dosegli rdeče-črni, priča tudi podatek, da je trener Milan Anđelković uvrščen med tri kandidate za priznanje najboljšega trenerja sezone Spins XI v tej sezoni.

Lestvica:

Najboljši strelci: 15 – Florucz (Olimpija)

13 – Poplatnik (Bravo), Šturm (Domžale), Vizinger (Mura)

12 – T. Jurić (Koper)

11 – Tetteh (Maribor)

10 – D. Jurić (Koper), Kučys (Celje), Sešlar (Celje)

9 – Maroša (Mura), Soudani (Maribor)

8 – Kvesić (Celje)

...

