Ko voda ni dovolj: rešitev za učinkovito hidracijo in več energije

Človeški organizem je sestavljen iz približno 60 odstotkov vode, ki je ključna za vse življenjsko pomembne procese – od prenašanja hranil in kisika po telesu do uravnavanja telesne temperature ter izločanja odpadnih snovi, ki nastanejo pri presnovi. Zadostna hidracija podpira prebavo, ohranja zdravo kožo in sklepe ter omogoča pravilno delovanje mišic in živčnega sistema. Že manjši primanjkljaj tekočin (1–2 % telesne mase) lahko vodi do upada fizičnih zmogljivosti, težav s koncentracijo in povečane utrujenosti.

Foto: Medex

Zakaj pride do dehidracije in kdo je najbolj ogrožen?

Do dehidracije pride, ko telo izgubi več tekočine, kot jo vnesemo. Najpogostejši vzroki so:

intenzivna telesna dejavnost,

visoke temperature ali vlažno okolje,

ali vlažno okolje, prebavne motnje (driska, bruhanje) ali febrilna stanja,

(driska, bruhanje) ali febrilna stanja, nezadosten dnevni vnos tekočine zaradi pomanjkanja časa ali premalo zavedanja o pomenu hidracije.

Posebej ranljive skupine so otroci in starejši, saj pri njih mehanizmi zaznave žeje niso tako učinkoviti, prav tako pa so lahko večkrat sočasno prisotne še kronične bolezni, ki še dodatno povečujejo tveganje za dehidracijo.

Simptomi in posledice dehidracije

Pri začetni dehidraciji se pogosto pojavijo žeja, suha usta, temnejši urin in rahla zmedenost. Če primanjkljaj tekočine traja dlje ali če je izguba izrazitejša (3–5 % telesne mase), lahko pride do:

mišičnih krčev in šibkosti , saj pomanjkanje elektrolitov moti mišično funkcijo,

, saj pomanjkanje elektrolitov moti mišično funkcijo, vrtoglavice in upada krvnega tlaka , ker se zmanjša volumen krvi, kar vpliva na oskrbo možganov s kisikom,

, ker se zmanjša volumen krvi, kar vpliva na oskrbo možganov s kisikom, težav s koncentracijo in sprememb razpoloženja , saj možgani ob dehidraciji potrebujejo več energije za osnovne kognitivne naloge,

, saj možgani ob dehidraciji potrebujejo več energije za osnovne kognitivne naloge, poslabšane športne zmogljivosti, saj že dvoodstotna izguba telesne vode zmanjša vzdržljivost in poveča občutek utrujenosti.

Zakaj voda ni vedno dovolj?

Čeprav je voda bistvena, pri intenzivnem potenju izgubljamo tudi elektrolite – natrij, kalij, klorid, kalcij in magnezij. Ti minerali so nepogrešljivi za:

pravilno razdeljevanje tekočin med celicami in zunajceličnim prostorom,

med celicami in zunajceličnim prostorom, prenos živčnih signalov,

krčenje in sproščanje mišic,

uravnavanje srčnega utripa in krvnega tlaka.

Vnos elektrolitov skupaj z vodo omogoči hitrejšo in učinkovitejšo rehidracijo, prepreči mišične krče ter podpira splošno telesno zmogljivost.

Magnezij Hidro + elektroliti: Moč in osvežitev, ko telo potrebuje več

HIDRO magnezij + elektroliti je hidracijski napitek, zasnovan za hitro nadomeščanje izgubljenih elektrolitov1 in podporo sproščanja energije pri presnovi3. Z inovativno kombinacijo elektrolitov, kot so magnezij, kalcij, kalij, klorid in natrij, ter vitaminov B2, B6, D3 in C ima vlogo pri delovanju mišic2 ter prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti4. Zasnovan je po principu hipotonične formule, kar pomeni, da je koncentracija raztopljenih snovi v napitku nižja od koncentracije v krvi, zato tekočina hitreje prehaja iz črevesja v krvni obtok in celice, kar pospeši rehidracijo in takojšnjo osvežitev.

Foto: Medex

Prednosti izdelka

Izdelek odlikuje prijeten okus po pomaranči in bezgovem cvetju in je brez umetnih arom ter z naravnim sladilom steviol glikozide iz stevie, primeren pa je tudi za vegane. Porcijsko pakiranje omogoča hitro in preprosto uporabo tudi na poti, magnezij v obliki magnezijevega citrata pa poskrbi za hitro absorpcijo, saj v kombinaciji z vitamini ter preostalimi elektroliti, kot so kalcij, kalij, natrij in klorid, telo hitro hidrira in oskrbi z energijo.

Foto: Medex

Foto: Medex Kdaj je najboljši čas za uživanje Magnezija Hidro + elektroliti?

Izdelek lahko zaužijete kadarkoli med dnevom za splošno hidracijo telesa, še posebej pa je priporočljiv:

pred telesno aktivnostjo : 20–30 minut pred vadbo,

: 20–30 minut pred vadbo, med telesno aktivnostjo oziroma ob daljših naporih (nad 60 minut) za ohranjanje optimalne ravni energije in elektrolitov,

oziroma ob daljših naporih (nad 60 minut) za ohranjanje optimalne ravni energije in elektrolitov, po vadbi ali ob večji izgubi tekočine : takoj po koncu aktivnosti za hitro obnovo in preprečitev kasnejše utrujenosti,

: takoj po koncu aktivnosti za hitro obnovo in preprečitev kasnejše utrujenosti, ob izpostavljenosti vročini ali med potovanji, kadar dlje časa izgubljate več tekočine kot običajno.

Foto: Medex Pravilna hidracija je temelj dobrega počutja, telesne vzdržljivosti in splošnega ravnovesja v telesu. Čeprav je voda nepogrešljiva, ob povečani izgubi ne zadostuje. Takrat telo poleg tekočine potrebuje tudi elektrolite in podporo za energijsko presnovo. Ne glede na to, ali ste športnik, ljubitelj gibanja ali preprosto nekdo, ki želi ostati hidriran in poln energije, vam Magnezij Hidro + elektroliti pomaga ohraniti svežino, moč in energijo od prvega požirka naprej.















1. Magnezij prispeva k ravnotežju elektrolitov.

2. Magnezij ima vlogo pri delovanju mišic.

3. Magnezij in vitamin B6 prispevata k sproščanju energije pri presnovi.

4. Magnezij prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.

Naročnik oglasnega sporočila je MEDEX TRADE D.O.O.