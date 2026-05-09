Bravo lahko že pred večnim derbijem zapečati usodo Olimpije #vŽivo

Zadnji večni derbi sezone je v preteklosti pogosto igral ključno vlogo v boju za naslov slovenskih državnih prvakov. A ne zadnji večni derbi sezone 2025/26. Večna tekmeca Maribor in Olimpija se bosta v Ljudskem vrtu (20.15) pomerila za podaljšanje upov, ob idealnem razpletu sezone bi lahko bil zmagovalec tega derbija nagrajen z evropsko vozovnico, v najslabšem (in tudi najbolj verjetnem) primeru najtrofejnejša slovenska kluba odločata zgolj o tem, kdo bo sezono zaključil na četrtem in kdo na petem mestu. Bravo lahko mestnim tekmecem z zmago nad Radomljami že v popoldanskih urah dokončno zagreni poletje (15.00), na delu bo tudi Koper, ki gosti Aluminij (17.30).

1. SNL, 34. krog:

Sobota, 9. maj:

Stanje duha je tako v mariborskem kot ljubljanskem taboru vse prej kot idealno, o tem ni nobenega dvoma. Maribor je v zadnjih petih krogih osvojil le tri točke, prinesla jih je zmaga nad razglašenim Primorjem. Rezultatska kriza je s klopi 16-kratnih državnih prvakov odnesla Feđo Dudića, s precej zanimivimi, tudi nekoliko nerazumljivimi izjavami, pa je v tem tednu stanje v Ljudskem vrtu opisal prvi mož Maribora Acun Ilicali.

Turški medijski mogotec je med drugim namignil, da bi bil neuspešen lov na evropske kvalifikacije lahko celo blagoslov za novo ekipo, ki se gradi pod Kalvarijo. Da se bo lahko nova ekipa tako povsem osredotočila na zmagovanje v državnem prvenstvu. Navijači kluba, ki je trikrat zaigral v skupinskem delu elitne lige prvakov, bodo takšne obrazložitve težko ponotranjili.

Federico Bessone je pred marčevskim večnim derbijem napovedal, da bo zmagovalec osvojil naslov prvaka. Foto: Aleš Fevžer

Na drugi strani so morali navijači Olimpije v veliki meri ponotranjiti molk, v katerega so se (zopet) zavili odgovorni možje v zmajevem gnezdu. Federico Bessone se je na zadnji večni derbi sezone pripravljal v na videz idiličnem miru, čeprav je z ekipo, ki je pred manj kot letom dni slavila državni naslov, trenutno na petem mestu prvenstvene lestvice. Vodilnemu Celju so zmaji pri tem samo za odtenek bližje kot devetemu Primorju.

"Tudi če ne bo več možnosti za Evropo, moramo zmagati derbi. Če ostanemo živi za Evropo, še toliko bolje, ampak zmagati moramo že zaradi nas samih. Drugega scenarija ne sprejemam," je pred potjo v Maribor razlagal Argentinec na klopi zeleno-belih. Precej bizarno se zdaj sliši tudi njegova napoved predzadnjega derbija te sezone, ki sta ga nasprotnika odigrala pred dvema mesecema.

Maribor bo na derbiju vodil začasni strokovni štab; glavno besedo bo imel Mitja Pirih. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Rivala računata na pomoč Radomelj

"Zmagovalec derbija bo osvojil naslov prvaka," je prerokoval Bessone. Bravo lahko že pred prvim sodnikovim žvižgom pod Kalvarijo zapečati usodo njegove ekipe, kar zadeva boj za Evropo. Šest točk naskoka pred Mariborom in Olimpijo pomeni, da bi Šiškarji z zmago nad Radomljami mestnim tekmecem tudi teoretično zaprli vrata evropskih kvalifikacij, še dodatno pa bi s tem zdrsnile tudi evropske delnice Maribora.

Novice iz Stožic bodo vsekakor vplivale tudi na dogajanje v štajerski prestolnici, večna rivala računata na pomoč Radomelj, v vsakem primeru pa se v Ljudskem vrtu obeta turobno vzdušje. V povsem drugačnem bo Koper pred tem na Bonifiki pričakal Aluminij. Zadnja tekma kroga bo na sporedu v nedeljo, ko se bosta v Ajdovščini pomerila neposredna tekmeca na repu prvenstvene lestvice Primorje in Mura.

