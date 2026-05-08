Nekdanji nogometaš Maribora Maks Barišić je tožil štajerski klub in iz sodnega spora izšel kot zmagovalec. Vijoličasti bodo morali izplačati obveznosti po pogodbi, ki očitno ni bila prekinjena sporazumno.

V zimskem premoru sezone 2023/24 je Maks Barišić dres Kopra zamenjal za vijoličastega. V Ljudski vrt je prišel skozi velika vrata, Maribor je na račun v pristaniškem mestu poslal konkretno odškodnino, a od nove številke 10 pod Kalvarijo navijači niso videli veliko.

Barišić se nikoli ni zares vključil v sistem 16-kratnih državnih prvakov, v zadnjem letu in pol pa njegova kariera ni šla po začrtani poti. Pogodba je bila prekinjena predčasno, kot prost nogometaš se je vrnil v Koper, takoj zatem pa od tam odpotoval v Moskvo, kjer je okrepil Rodino. Tudi ruska avantura se zanj ni izšla po načrtih, po manj kot pol leta je bil znova brez delodajalca.

Nov izziv je lansko jesen našel v klubu slovenskih zamejcev Kras Repen, ki nastopa v peti italijanski ligi. Pravega zaslužka na tej ravni tekmovanja za Barišića ni, bo pa na njegov račun v bližnji prihodnosti vseeno pritekla zajetna vsota denarja. Za to bo poskrbel kar NK Maribor, ki je pogodbo z Barišićem očitno prekinil iz neutemeljenih razlogov.

Maribor čaka boleča finančna zaušnica

Izkušeni nogometaš se je odločil za tožbo, kot je na družbenih omrežjih razkril znani odvetnik Blaž Bolcar, pa je to tožbo tudi dobil. "Maks Barišić je zmagal v primeru proti NK Maribor zaradi neutemeljene prekinitve pogodbe," je zapisal Bolcar in se Barišiću zahvalil za zaupanje.

Pogodba, ki očitno ni bila prekinjena sporazumno, bi bila sicer veljavna vse do konca letošnje sezone, glede na odmevnost prestopa pa je jasno, da plača napadalno usmerjenega nogometaša v Ljudskem vrtu ni bila slaba. Mariborčane torej čaka boleča finančna zaušnica, ki prihaja v že tako zahtevnem obdobju, hkrati pa pred poletjem, v katerem bi lahko 16-kratni državni prvaki v celoti ostali brez evropskih nagrad.