V živo: nor uvod v derbi. Olimpija zabila dvakrat, a ne vodi.

1. SNL, 33. krog:

Sobota, 3. maj:

Začetni enajsterici za derbi:

📝🐉 Zasedba Zmajev! #OliMb



Za spremljevalčke bo poskrbela zavarovalnica Triglav. pic.twitter.com/afzqfnuw7v — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) May 3, 2025

Sanchez še čaka na prvo zmago nad Mariborom

Vrhunec konca tedna, nenazadnje pa tudi slovenskega klubskega nogometa, saj se obeta pravcata paša za oči tako na igrišču kot tudi na tribunah, bo v soboto zvečer v Stožicah. Zaradi izjemnega vložka, Olimpija si lahko že zagotovi naslov prvaka, velja pričakovati rekorden obisk na tekmah 1. SNL v tej sezoni. Zmaji so trdno odločeni, da imenitno sezono pod taktirko Victorja Sancheza sklenejo s tako zaželeno zmago nad vijolicami.

Victor Sanchez še čaka na prvo zmago nad Mariborom. Če bi jo dočakal v soboto, bi zmaje že popeljal do naslova. Foto: Jure Banfi

Španski strateg je, odkar je prišel v Slovenijo, še ni dočakal. Zmaji imajo ogromno prednost pred zasledovalci, v igri za naslov sta ostala samo še večna rivala Olimpija in Maribor, ob zmagi Ljubljančanov pa bi bilo že vsega konec. Tako lahko Sanchez podoživi sladkost zmage na večnem derbiju, ki jo je leta 2023 občutil njegov rojak Albert Riera, zdajšnji trener Celja, ko je ugnal Maribor in po dvoboju skupaj z navijači v Stožicah proslavljal osvojitev kante.

Če bi vijolice ostale še četrtič v tej sezoni neporažene proti zeleno-belim, bi se negotovost okrog bodočega državnega prvaka vlekla še nekoliko naprej, a bi bila še vedno ogromna prednost na strani Olimpije. Mariborčani bi za čudežni skok na prvo mesto potrebovali zmagoviti niz do konca sezone, ki vključuje tudi zmago na zaostalem štajerskem derbiju s Celjani, obenem pa upati, da bi se Ljubljančanom zalomilo vsaj dvakrat na njihovih zadnjih treh prvenstvenih tekmah do konca sezone, ko se bodo spopadli še z Muro, Radomljami in Bravom. Pri gostiteljih bo v središču pozornosti prvi strelec in drugi asistent tekmovanja Raul Florucz, na zelenico se z masko po poškodbi nosa vrača Marko Brest, zaradi poškodb pa bodo gostitelji pogrešali kar nekaj pomembnih igralcev, med njimi bo obrambna vrsta najbolj pogrešala kapetana Marcela Ratnika.

Zadnji večni derbi v Ljudskem vrtu je odločil Hilal Soudani. Foto: Jure Banfi

Pri gostih, ki so na zadnjem večnem derbiju v Ljudskem vrtu pod vodstvom Boštjana Cesarja odpravili Olimpijo po zaslugi zadetka Hilala Soudanija, nimajo toliko težav z odsotnostjo poškodovanih igralcev. V najpomembnejšem času se vrača na zelenico Benjamin Tetteh, razigrana predstava v drugem polčasu srečanja proti mlinarjem pa je še utrdila samozavest pred najbolj atraktivnim gostovanjem sezone, kjer navijači gostov pričakujejo veliko tudi od prvega asistenta prvenstva Jana Repasa.

Spopad za sedmo mesto in obstanek Radomljam

Sobotni spored 33. kroga se je začel v Domžalah. Na stadionu ob Kamniški Bistrici so Radomlje z 2:0 ugnale Muro in si s tem že zagotovile obstanek med elito. 2Čarno-bejli" na drugi strani zanj potrebujejo še točko, saj jih imajo točno devet več od Nafte, ki pa bi jih z izjemnim zaključkom sezone še lahko prehitela, saj ima boljši izkupiček v medsebojnih srečanjih.

Radomljani so v boju za obstanek zaustavili Muro. Foto: Aleš Fevžer

V Domžalah v prvem polčasu gledalci zadetkov niso videli, nato pa so domači v 62. minuti povedli prek najstrožje kazni. Prekršek zanjo je napravil Jošt Pišek, uspešno pa je Radomljane v vodstvo popeljal Nino Kukovec. Deset minut kasneje je domače vodstvo podvojil Jaša Martinčič in zapečatil usodo gostov.

Bravo zmagal prvič po desetih tekmah

Venuste Baboula je zadel za vodstvo Brava z 1:0. Foto: Jure Banfi Devetouvrščena Nafta je zlata vredne točke, s katerimi bi zadržala prednost pred Domžalčani, v petek zvečer iskala pod žarometi v Športnem parku Lendava proti Bravu. Prekmurci so brez dveh kaznovanih igralcev, manjkala sta Luka Dumančić in Rok Pirtovšek, gostili razglašeno zasedbo Aleša Arnola, ki ni zmagala prejšnjih deset tekem. Je bil pa zdaj začetek tekme na Bravaše izvrsten, že v osmi minuti je po lepi podaji Sandija Nuhanovića zadel Venuste Baboula.

Lendavčani so bili v nadaljevanju podjetnejši, v 16. minuti je veselje Dominiku Csoki, ki je streljal z glavo, preprečil Matija Orbanić, v nadaljevanju akcije pa je vratnico zadel Amadej Marinič. V 32. minuti je imel Baboula na levici povišanje vodstva, a je Žan Mauricio pravočasno zaprl kot in odlično obranil z nogo.Nafta je bila blizu izenačenju v 62. minuti, ko je Zsombor Kalnoki-Kis močno sprožil z okoli 25 metrov in že premagal Orbanića, a se je žoga odbila od prečke. Izpostavimo še 79. minuto, ko je Bravo drugič zatresel mrežo. Tokrat rezervist Matej Poplatnik je bil na pravem mestu po podaji Nuhanovića, iz sobe za VAR pa so sporočili, da je bil ob tem za nekaj centimetrov v prepovedanem položaju.

Žlogar rešuje domžalsko barko proti nepremagljivemu Stojanoviću

Nedelja prinaša spopada, na katerem se bosta predstavila finalista pokalnega tekmovanja. Za razliko od tekmecev bosta v dvoboja vstopila z manj svežine, saj sta se v sredo pomerila za točke v zaostali tekmi 25. kroga. Celjani so stežka remizirali na Bonifiki (1:1), po tekmi pa imeli ogromno pripomb na sojenje Davida Šmajca, a tudi na pripravo igralne površine Koprčanov.

Ajdovci so že uresničili cilj in si zagotovili obstanek v 1. SNL. Foto: Aleš Fevžer

Zdaj bo Rierovo četo odnesla pot še k drugemu primorskemu prvoligašu. Odhajajo v prestolnico burje, ki bo lahko odigral tekmo sproščeno, saj si je že zagotovil obstanek. Primorje v 33. krog vstopa z 12 točkami prednosti pred devetouvrščeno Nafto, a tudi boljšim izkupičkom na medsebojnih tekmah. Ajdovci so v tej sezoni pod taktirko Milana Anđelkovića povzročali ogromno težav tudi Celjanom, na gostovanjih v knežjem mestu so proti varovancem Alberta Riere osvojili kar štiri točke.

Kot zadnja se bosta v 33. krogu za točke pomerila Koper in Domžale. Slaviša Stojanović je s kanarčki na odlični poti, da si zagotovi preboj v Evropo, hkrati pa jih lahko popelje tudi do pokalne lovorike. Pred tem ga čaka še "čustven" dvoboj s klubom, na katerega se je v preteklosti zelo navezal, saj ga je vodil vrsto let in dvakrat z njim postal tudi prvak Slovenije. Takrat so bili drugačni časi.

Anton Žlogar se je lotil zahtevnega izziva pri Domžalah. Foto: NK Domžale

Domžale v tej sezoni doživljajo ogromne težave, štiri kroge pred koncem pa so na dnu razpredelnice, tako da jim grozi neposreden izpad v drugo ligo. Rumeno barko bo poskušal rešiti nov trener. Anton Žlogar se bo spopadel z zahtevnim izzivom, saj ga bo ob krstnem nastopu na klopi Domžal čakal obračun s Koprčani, ki pod vodstvom Stojanovića sploh še niso izgubili.

1. SNL, 33. krog:

Petek, 2. maj:

Sobota, 3. maj:

Nedelja, 4. maj:

Lestvica: