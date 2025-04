Mednarodni družinski festival, ki spodbuja očete k aktivnemu preživljanju prostega časa za otroki

Če se boste te prvomajske počitnice mudili na otoku Krku na Hrvaškem, ne zamudite družinskega festivala Dadathlon. 3. in 4. maja se bo v mestu Punat na otoku Krk zbralo več kot tisoč očetov, otrok in dedkov na četrti izvedbi edinstvenega družinskega festivala – DADATHLON . Dvodnevni dogodek poudarja pomen aktivnega vključevanja očetov v vzgojo in skrb za otroke – na zabaven način, skozi šport, rekreacijo in vsebine za vso družino. Festival organizira Hrvaško društvo očetov Daddyhood Croatia , ki koncept Dadathlona širi po Hrvaški in v tujino, z željo, da Dadathlon, ki se je začel prav v Puntu, postane evropski (in širši) projekt.

Festival se začne v soboto s prihodom udeležencev, osrednji dogodek pa je mini maraton – simboličen trikilometrski tek za očete, otroke in dedke ob čudoviti morski promenadi. Po teku vse obiskovalce čaka bogat celodnevni program: športne igre, ustvarjalne in izobraževalne delavnice, nogometne tekme za očete in otroke, robotika, karate, lokostrelstvo, animacije, nastopi klovna, glasbeni nastopi in še veliko več. Mame bodo lahko uživale v posebnem kotičku z jogo in sprostitvenimi delavnicami.

Drugi dan festivala se začne z igrami v naravi za otroke in odrasle, nato pa sledi skupno kosilo – tradicionalna frtalja iz tisoč jajc, ki jo skupaj pripravijo očetje in otroci. Vikend se bo zaključil z otroško predstavo in vodeno pohodniško turo. Letos se teka prvič udeležijo tudi dedki, za najmlajše in njihove starše pa bodo na voljo previjalnice za dojenčke, da bodo lahko vsi brezskrbno uživali v festivalu.

Foto: Dadathlon

Organizator festivala, Marino Manzoni, predsednik Daddyhood Croatia, je ob tej priložnosti dejal: "Festival Dadathlon iz leta v leto raste, vsako leto dodajamo novosti in skrbimo, da je program bolj zabaven in kakovosten. Veselimo se, da bomo tudi letos, s pomočjo številnih prostovoljcev in sponzorjev, obogatili skupnost in promovirali enakovredno starševstvo."

Udeležba na teku in festivalu je odprta za vse, prijave pa potekajo preko spleta.

Ne zamudite vikenda, ki si ga bo vaša družina zapomnila za vedno!

Fotogalerija 1 / 2 / 2

Naročnik oglasnega sporočila je Dadathlon.