Ž. L.

Sobota,
2. 5. 2026,
15.45

Sobota, 2. 5. 2026, 15.45

53 minut

1. SNL, 33. krog

Se lahko Olimpija reši pred prepadom: v Stožicah dvoboj ekip v velikih težavah

Olimpija : Aluminij, Prva liga Telemach | Olimpija proti Primorju lovi nujno zmago. | Foto Aleš Fevžer

Olimpija proti Primorju lovi nujno zmago.

Foto: Aleš Fevžer

Boj za osmo mesto in zagotovljen obstanek med prvoligaško konkurenco ter četveroboj za zadnji razpoložljivi evropski vozovnici. Štiri kroge pred koncem letošnje sezone slovenskega državnega prvenstva sta to edini še vedno odprti fronti. Na prvi slabše kaže Primorju, ki točk ni osvojilo že vse od sredine marca, na drugi pa je v najslabšem položaju Olimpija, ki za evropsko poletje potrebuje manjši čudež. Ravno omenjena kluba v sobotnem popoldnevu odpirata 33. krog Prve lige, zvečer bodo pri novih državnih prvakih v Celju gostovali nogometaši Brava.

Kot tekmo za biti ali ne biti smo za Olimpijo označili že obračun v Kopru. Vložek je bil v dvoboju neposrednih tekmecev na lestvici velikanski, zmaji pa zrelostnega izpita niso prestali. V zaključku tekme je sicer vse kazalo na delitev točk, dokler ni v 97. minuti po strelu z bele točke za veliko slavje Primorcev poskrbel Bassirou N'diaye.

Koper se je tako znašel v odličnem položaju za zagotovitev ene od dveh preostalih evropskih vozovnic, s tekmo več ima na drugem mestu pet točk naskoka pred ljubljanskim Bravom, ki je medtem v enako pomembnem obračunu nadigral Maribor in ga pahnil na četrto mesto.

Še bolj zapleten je položaj Olimpije, ki zdaj za skok na tretje mesto potrebuje manjši čudež. "Po porazu proti Kopru in glede na stanje na lestvici smo si v garderobi jasno povedali, da to ni na ravni Olimpije. Prevzeli smo odgovornost, analizirali napake in v tem tednu res dobro trenirali. Vemo, kaj moramo popraviti. Predvsem želimo več zbranosti v obrambi. Tekma proti Primorju v Stožicah je priložnost, da pokažemo reakcijo. Igramo doma, pred našimi navijači, in to mora biti naša dodatna energija," je pred sobotnim obračunom povedal branilec zeleno-belih Jan Gorenc.

Točke krvavo potrebuje tudi današnji nasprotnik Olimpije. Primorje drvi proti dodatnim kvalifikacijam, a Tonči Žlogar zagotovo verjame, da lahko ranljivost zmajev izkoristijo tudi njegovi Ajdovci.

1. SNL, 33. krog:

Sobota, 2. maj:

Nedelja, 3. maj:

Lestvica

Najboljši strelci:

11  Kovačević (Celje), Tetteh (Maribor)
10 – Feta (Aluminij), Josifov (Celje), Martinčič (Radomlje)
 Baboula (Bravo), Iličić (Koper), Rimac (Koper), Ruedl (Koper), Saitoski (Aluminij)
 Nuhanović (Bravo), Sešlar (Celje), Soudani (Maribor), Vizinger (Mura/Maribor)
7  Durdov (Olimpija), Jojić (Radomlje), Kukovec (Radomlje), Marin (Olimpija), Murillo Soto (Primorje), Pečar (Bravo)
...

Feđa Dudić
Sportal Trener Maribora je bil pripravljen oditi, a ...
Radenko Mijatović
Sportal Kakšna bo podoba Prve lige: NZS razkrila, kdo izpolnjuje pogoje

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.