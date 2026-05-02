Se lahko Olimpija reši pred prepadom: v Stožicah dvoboj ekip v velikih težavah

Boj za osmo mesto in zagotovljen obstanek med prvoligaško konkurenco ter četveroboj za zadnji razpoložljivi evropski vozovnici. Štiri kroge pred koncem letošnje sezone slovenskega državnega prvenstva sta to edini še vedno odprti fronti. Na prvi slabše kaže Primorju, ki točk ni osvojilo že vse od sredine marca, na drugi pa je v najslabšem položaju Olimpija, ki za evropsko poletje potrebuje manjši čudež. Ravno omenjena kluba v sobotnem popoldnevu odpirata 33. krog Prve lige, zvečer bodo pri novih državnih prvakih v Celju gostovali nogometaši Brava.

Kot tekmo za biti ali ne biti smo za Olimpijo označili že obračun v Kopru. Vložek je bil v dvoboju neposrednih tekmecev na lestvici velikanski, zmaji pa zrelostnega izpita niso prestali. V zaključku tekme je sicer vse kazalo na delitev točk, dokler ni v 97. minuti po strelu z bele točke za veliko slavje Primorcev poskrbel Bassirou N'diaye.

Koper se je tako znašel v odličnem položaju za zagotovitev ene od dveh preostalih evropskih vozovnic, s tekmo več ima na drugem mestu pet točk naskoka pred ljubljanskim Bravom, ki je medtem v enako pomembnem obračunu nadigral Maribor in ga pahnil na četrto mesto.

Še bolj zapleten je položaj Olimpije, ki zdaj za skok na tretje mesto potrebuje manjši čudež. "Po porazu proti Kopru in glede na stanje na lestvici smo si v garderobi jasno povedali, da to ni na ravni Olimpije. Prevzeli smo odgovornost, analizirali napake in v tem tednu res dobro trenirali. Vemo, kaj moramo popraviti. Predvsem želimo več zbranosti v obrambi. Tekma proti Primorju v Stožicah je priložnost, da pokažemo reakcijo. Igramo doma, pred našimi navijači, in to mora biti naša dodatna energija," je pred sobotnim obračunom povedal branilec zeleno-belih Jan Gorenc.

Točke krvavo potrebuje tudi današnji nasprotnik Olimpije. Primorje drvi proti dodatnim kvalifikacijam, a Tonči Žlogar zagotovo verjame, da lahko ranljivost zmajev izkoristijo tudi njegovi Ajdovci.

