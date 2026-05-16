Slovenska hokejska reprezentanca bo dočakala uvodno tekmo svetovnega prvenstva, ob 20.20 bo led v Fribourgu prebila proti favoriziranim Čehom. Slovenski gol bo branil na Češkem rojeni naturalizirani vratar Lukaš Horak. "Zagotovo bo posebno, a na tekmo ne želim gledati na tak način. Želim odigrati kot vsako drugo, nočem si nalagati dodatnega pritiska," je pred večernim srečanjem za nacionalno televizijo dejal Horak. Slovenci prvih nasprotnikov še nikoli niso premagali. Sobotni spored bosta ob 12.20 odprli Slovaška in Norveška (Fribourg) ter Velika Britanija in Avstrija (Zürich).

Drugi dan svetovnega hokejskega prvenstva v Švici bo prvič na delu tudi slovenska hokejska reprezentanca, ki bo v Fribourgu napadala podvig, ki ji do zdaj še ni uspel. Slovenci so lani v Stockholmu prvič po 20 letih obstali med elitno druščino, tokrat pa napadajo drugi zaporedni obstanek. Da bi se podpisali pod nov mejnik, bi se morali po sedmih tekmah izogniti zadnjemu mestu v svoji skupini.

Že uvod bo za varovance Eda Terglava zelo zahteven. Nasproti jim bo v večerni tekmi ob 20.20 stala favorizirana zasedba Češke. Reprezentanci sta se na svetovnih prvenstvih elite do zdaj srečali petkrat, prav vsakič so zmagali Čehi. Zadnjič sta palice prekrižali leta 2023, ko so Slovenci izgubili z 2:6.

Horak: Želim jo vzeti kot vsako drugo tekmo

To bo prav poseben obračun za naturaliziranega vratarja slovenske ekipe Lukaša Horaka. Na Češkem rojeni 32-letnik je lani prejel slovenski potni list in bil na prvenstvu v Stockholmu eden od ključnih članov pri uresničitvi cilja.

Naturalizirani vratar Lukaš Horak si ne želi nalagati dodatnega pritiska. Foto: Guliverimage "Zagotovo bo posebno, a na tekmo ne želim gledati na tak način, želim jo odigrati kot vsako drugo. Verjetno bom prejel več sporočil kot po navadi, a ne želim si naložiti dodatnega pritiska," je v mikrofon nacionalne televizije pred prvo tekmo dejal Horak, ki si je konec januarja poškodoval gleženj, pred dobrim tednom pa je na pripravljalni tekmi branil prvič po poškodbi.

Terglav: Pomembno, da na vsaki od teh sedmih tekem, ki nas čakajo, rastemo

"Vemo, kakšno kakovost imajo ekipe na tej ravni. Verjamem pa, da če igramo, kot znamo, se lahko kosamo s takšnimi tekmeci. Za nas je pomembno, da na vsaki od teh sedmih tekem, ki nas čakajo, rastemo, da dobimo pravi ritem na tej ravni hokeja. Tako bo zelo pomembnih prvih deset minut, da vidimo, kakšni so Čehi in kako se bomo mi odzvali. Sicer pa smo tekmeca spoznali že v pripravah, vemo, kakšno ekipo ima. Prve tekme na teh prvenstvih so vedno malo posebne," je pred začetkom prvenstva razmišljal selektor Terglav.

"Za nami so dolge priprave in komaj čakamo začetek. Mislim, da smo dobro pripravljeni. Vzdušje je dobro kot vedno. Malo smo že nestrpni, komaj čakamo tekmo, saj je veliko bolj zabavno igrati tekme kot trenirati. Vemo, kje so naše priložnosti in kje slabosti. Na vsaki tekmi bomo dali vse od sebe. Proti nikomur se ne bomo predali," pa je pred tekmo s Čehi, ki so za uvod premagali Dance, dodal kapetan Robert Sabolič.

Slovenci bodo po večerni tekmi že v nedeljo zvečer (20.20) znova v akciji. Takrat jim bodo nasproti stali Norvežani, proti katerim bi v teoriji lažje upali na obogatitev točkovnega plena.

Za uvod slovenski sosedi proti povratnikom

Sobotni spored se bo začel zgodaj popoldne. V slovenski skupini se bosta pomerili Norveška in Slovaška, v Zürichu pa bosta takrat igrali Velika Britanija, ki se je vrnila v elito, in lanska četrtfinalistka Avstrija.

Foto: Guliverimage

Popoldne bodo Italijani izzvali Kanadčane, Madžari pa Fince.

Zvečer bodo gostitelji Švicarji drugo zmago iskali proti Latvijcem.

Tekmovalni sistem: Na prvenstvu sodeluje 16 reprezentanc, ki so razdeljene v dve predtekmovalni skupini s po osmimi članicami. Skupina A igra v Zürichu, v njej so branilci naslova Američani, gostitelji Švicarji, Finci, Nemci, Latvijci, Avstrijci, Madžari in Britanci. V skupini B v Fribourgu pa igrajo poleg Slovencev še Kanadčani, lani bronasti Švedi, Čehi, Danci, Slovaki, Norvežani in Italijani. Vsaka reprezentanca na predtekmovanju odigra sedem tekem, po koncu tega dela pa najboljše štiri iz vsake skupine napredujejo v četrtfinale, zadnja iz vsake skupine izpade v nižji kakovostni razred, divizijo I, skupino A. Cilj Slovencev je obstanek med elito, kar jim dvakrat zapored še nikoli ni uspelo.

Svetovno prvenstvo v hokeju, predtekmovanje (Zürich, Fribourg) Sobota, 16. maj

Lestvici:

Slovenska reprezentanca Vratarji (3): Lukaš HORAK (Olimpija Ljubljana/SLO), Luka KOLIN (Olimpija Ljubljana/SLO), Žan US (Jesenice/SLO)

Branilci (8): Rožle BOHINC (Olimpija Ljubljana/SLO), Aljoša CRNOVIĆ (Olimpija Ljubljana/SLO), Jan ĆOSIĆ (Olimpija Ljubljana/SLO), Jan GOLIČIČ (Blainville-Boisbriand Armada/CAN), Blaž GREGORC (Olimpija Ljubljana/SLO), Aleksandar MAGOVAC (Amiens/FRA), Maks PERČIČ (Slavia Praha/CZE), Miha ŠTEBIH (Horacka Slavia Trebič/CZE)

Napadalci (14): Miha BERIČIČ (Olimpija Ljubljana/SLO), Jan DROZG (Olimpija Ljubljana/SLO), Žan JEZOVŠEK (Lindau Islanders/GER), Anže KURALT (Fehervar/HUN), Nace LANGUS (Augustana University/USA), Marcel MAHKOVEC (Olimpija Ljubljana/SLO), Luka MAVER (Black Wings Linz/AUT), Ken OGRAJENŠEK (Black Wings Linz/AUT), Robert SABOLIČ (Olimpija Ljubljana/SLO), Nik SIMŠIČ (Olimpija Ljubljana/SLO), Filip SITAR (Rensselaer Polytechnic Institute/USA), Jaka SODJA (Olimpija Ljubljana/SLO), Rok TIČAR (Pustertal/ITA), Matic Török (Ilves/FIN). Selektor: Edo TERGLAV

Pomočnik selektorja: Andrej TAVŽELJ, Gorazd DRINOVEC, Klemen MOHORIČ (vratarji), Domen RAMŠAK (video analiza)

Tehnični vodja: Milan DRAGAN, Borut BITEŽNIK

Zdravnik: Andrej Lenart ZORE

Terapevt/-ka: Matjaž CVENČEK, Špela PERČIČ

Generalni sekretar: Dejan KONTREC

Vodja reprezentance: Jure PENKO

Predstavnik za medije: Rok SRAKAR

Razpored tekem slovenske reprezentance na SP: Sobota, 16. maj:

20.20 Slovenija – Češka Nedelja, 17. maj:

20.20 Norveška – Slovenija Torek, 19. maj:

20.20 Slovenija – Slovaška Sreda, 20. maj:

20.20 Švedska – Slovenija Petek, 22. maj:

16.20 Kanada – Slovenija Sobota, 23. maj:

12.20 Danska – Slovenija Ponedeljek, 25. maj:

20.20 Slovenija – Italija

