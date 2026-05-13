Svetovno prvenstvo elitne skupine v hokeju je za večino ljubiteljev tega športa po svetu vsakoletni vrhunec reprezentančnega dogajanja. Letos si tekmovanje v Švici ta status deli z olimpijskimi igrami, saj so februarja v Milanu že igrali vsi najboljši. V Zürichu in Friborugu, tam bo igrala tudi Slovenija, bo lanski naslov branila ekipa ZDA.

Hokejisti iz ZDA so celo večnost čakali na zlate medalje, v zadnjem letu pa so stopili na vrh hokejskega sveta kar dvakrat. Maja 2025 so v finalu SP na Švedskem premagali gostitelje letošnjega SP Švicarje z 1:0, kar je bilo za Američane prvo zlato po letu 1960, ko so slavili na domačih OI v Squaw Valleyju. Tekmovanje je takrat še štelo tudi kot SP, prvo in do lani edino zlato, ki so ga osvojili na samostojnem SP, pa so imeli Američani iz zares davnega leta 1933.

A vsa ta statistika je dobila velik zasuk, saj so Američani pred dobrimi tremi meseci slavili še na olimpijskih igrah v Milanu in Cortini. Te so imele poseben pomen, saj so prvič po 12 letih na njih lahko igrali tudi vsi najboljši iz lige NHL, v velikem finalu pa so igralci ZDA za piko na i premagali še svoje večne tekmece Kanadčane.

Bero medalj so igralci ZDA tako popravili na štiri zlate, šest srebrnih in devet bronastih medalj. Na tej lestvici so sicer še vedno daleč spredaj Kanadčani (53 medalj, 28 zlatih) pred Rusi (oziroma nekoč igralci Sovjetske zveze) s 47 skupno in 27 zlatimi; a Rusi zaradi vojaškega napada na Ukrajino že štiri leta ne smejo igrati na SP.

Bi lahko Švicarji, ki so v zadnjih dveh finalih obakrat izgubili, doma prišli do tako želenega zlata? Foto: Reuters

Na zadnjih desetih SP je sicer najuspešnejša Kanada s tremi zlatimi (zadnjič so bili Kanadčani prvaki 2023), po dve zlati sta v tem obdobju dobili Švedska (zadnjo 2018) in Finska (zadnjo 2022), eno pa poleg ZDA še Češka (2024).

V zadnjih letih se je v ožjem krogu ekip, ki lahko vedno osvojijo medaljo, utrdila tudi Švica. Lansko srebro je bilo za Švicarje že peto, drugo zaporedno in četrto v zadnjem desetletju in pol. A zlate medalje ta država v zbirki še nima, domače SP pa bo morda idealna priložnost še za ta zadnji korak.

Danci so v lanskem četrtfinalu presenetili favorizirane Kanadčane. Foto: Guliverimage

Lansko SP je postreglo s še enim hokejskim presenečenjem; Danska - letos tudi tekmec Slovenije v predtekmovanju - se je borila za sploh prvo medaljo v zgodovini, nazadnje pa v malem finalu po porazu proti Švedski ostala brez nje. A za Dance je bil že ta polfinale največji uspeh v hokejski zgodovini. Avstrija pa je prvič po 31 letih prišla v izločilne boje, a jo je nato v četrtfinalu ustavila Švica.

Potem ko sta lani SP gostili dve državi (glavna nosilka je bila Švedska, poleg nje še Danska), bo letošnje tekmovanje 16 najboljših potekalo spet samo v eni.

Dogajanje gostita Zürich in Fribourg

Mesti gostitelja sta Zürich, kjer bo glavno dogajanje, tam je hokejsko središče SP skorajda nova (zgrajena leta 2022) dvorana Swiss Life Arena, ki bo med SP lahko sprejela 10.000 gledalcev, ter Fribourg z dvorano BCF Arena, ki je bila zgrajena leta 1983 in temeljito prenovljena leta 2020, v njej bo med SP lahko 7500 navijačev. BCF arena bo gostila skupino B, v kateri bodo igrali tudi Slovenci. Foto: Guliverimage

Slovenci lahko prvič obstanejo dvakrat zapored

Med udeleženkami je tudi letos Slovenija. Lani si je prvič po 20 letih zagotovila obstanek med elito, letošnji nastop v družbi najboljših bo 12., odkar so si Slovenci leta 2001 prvič zagotovili SP elitne skupine. Slovenija je tam nastopala v letih 2002, 2003, 2005, 2006, 2008, 2011, 2013, 2015, 2017, 2023 in 2025. Slovenski reprezentanci še nikoli ni uspelo dvakrat zapored obstati v elitni druščini.

Slovenci bodo poskušali obstati drugič zapored, kar jim do zdaj še ni uspelo. Foto: Luka Kotnik "Cilj je, da vsako tekmo vzamemo kot finale. Pot do vrha bo še zelo težka, na njej bodo vzponi in padci. Ne želimo kalkulirati. Želim enako pripravo na vsako tekmo, da jo odigramo kar se da najbolje, kot da gre za finale. Po tekmi pa želim, da se resetiramo in pripravimo na nov dan. Vsak dan poskušamo rasti in biti najboljša različica ekipe. Potem pa bomo videli, kaj nam bo to prineslo," je pred odhodom v Švico dejal selektor Edo Terglav.

Slovenska reprezentanca Vratarji (3): Lukaš HORAK (Olimpija Ljubljana/SLO), Luka KOLIN (Olimpija Ljubljana/SLO), Žan US (Jesenice/SLO)

Branilci (8): Rožle BOHINC (Olimpija Ljubljana/SLO), Aljoša CRNOVIĆ (Olimpija Ljubljana/SLO), Jan ĆOSIĆ (Olimpija Ljubljana/SLO), Jan GOLIČIČ (Blainville-Boisbriand Armada/CAN), Blaž GREGORC (Olimpija Ljubljana/SLO), Aleksandar MAGOVAC (Amiens/FRA), Maks PERČIČ (Slavia Praha/CZE), Miha ŠTEBIH (Horacka Slavia Trebič/CZE)

Napadalci (14): Miha BERIČIČ (Olimpija Ljubljana/SLO), Jan DROZG (Olimpija Ljubljana/SLO), Žan JEZOVŠEK (Lindau Islanders/GER), Anže KURALT (Fehervar/HUN), Nace LANGUS (Augustana University/USA), Marcel MAHKOVEC (Olimpija Ljubljana/SLO), Luka MAVER (Black Wings Linz/AUT), Ken OGRAJENŠEK (Black Wings Linz/AUT), Robert SABOLIČ (Olimpija Ljubljana/SLO), Nik SIMŠIČ (Olimpija Ljubljana/SLO), Filip SITAR (Rensselaer Polytechnic Institute/USA), Jaka SODJA (Olimpija Ljubljana/SLO), Rok TIČAR (Pustertal/ITA), Matic Török (Ilves/FIN). Selektor: Edo TERGLAV

Pomočnik selektorja: Andrej TAVŽELJ, Gorazd DRINOVEC, Klemen MOHORIČ (vratarji), Domen RAMŠAK (video analiza)

Tehnični vodja: Milan DRAGAN, Borut BITEŽNIK

Zdravnik: Andrej Lenart ZORE

Terapevt/ka: Matjaž CVENČEK, Špela PERČIČ

Generalni sekretar: Dejan KONTREC

Vodja reprezentance: Jure PENKO

Predstavnik za medije: Rok SRAKAR

16 reprezentanc, dve skupini, prvi štirje iz vsake v četrtfinale, zadnji se seli v nižji kakovostni razred

Na SP je 16 udeleženk razdeljenih v dve predtekmovalni skupini s po osmimi članicami. Skupina A bo igrala v Zürichu, v njej bodo branilci naslova Američani, gostitelji Švicarji, Finci, Nemci, Latvijci, Avstrijci, Madžari in Britanci. V skupini B v Friborugu pa bodo poleg Slovenije še Kanadčani, lani bronasti Švedi, Čehi, Danci, Slovaki, Norvežani in Italijani.

Kot zanimivost velja omeniti, da letos prvič na SP elitne skupine nastopajo reprezentance vseh štirih držav udeleženk najmočnejšega regionalnega tekmovanja, lige Ice, kjer igra tudi ljubljanska Olimpija z močnim jedrom slovenskih reprezentantov: Avstrija, Slovenija, Madžarska in Italija. Swiss Life Arena v Zürichu bo glavno prizorišče. Foto: Guliverimage

Redni del SP oziroma predtekmovanje, v katerem bo vsaka ekipa odigrala po sedem tekem, bo trajal od 15. do 25. maja.

V četrtfinale bodo napredovale po štiri najboljše ekipe iz obeh skupin. Obe zadnji pa se bosta vsaj za eno leto poslovili in bosta leta 2027 igrali na SP divizije I (skupina A); na njuni mesti že čakata Kazahstan in Ukrajina, ki sta v začetku maja osvojila prvi mesti na drugoligaškem SP v poljskem Sosnowiecu.

Odločilni del SP se bo začel 28. maja s štirimi četrtfinalnimi tekmami, polfinalni bosta na sporedu 30. maja, mali finale in boj za zlato medaljo pa bosta na zadnji majski dan.

Slovenci bodo prvenstvo odprli v soboto. Njihov tekmec bo takrat Češka. V nadaljevanju prvenstva sledi tudi tekma s Kanado. Foto: Guliverimage

Slovenci začenjajo v soboto proti Čehom

Slovenija bo SP začela 16. maja v večernem terminu s Češko, dan pozneje pa bo prav tako ob 20.20 igrala z Norveško. Po dnevu premora jo v torek, 19. maja čaka dvoboj s Slovaško, tudi ob 20.20, le dan pozneje pa spet v večernem terminu še s Švedsko. Drugi prost dan bo 21. maj, sledila bosta oba dvoboja v zgodnejših terminih; 22. maja s Kanado ob 16.20, manj kot 24 ur zatem pa še z Dansko že ob 12.20. Slovenija bo 24. maja prosta, dan pozneje bo igrala zadnjo tekmo, morda odločilno za obstanek z Italijo (20.20).