Avtorji:
Sa. B., STA

Sobota,
16. 5. 2026,
6.28

Osveženo pred

19 minut

vlada Zoran Stevanović Resnica

Svet Resnice o delovanju stranke

Zoran Stevanović | Predsednik stranke Zoran Stevanović | Foto STA

Foto: STA

Sestal se bo svet stranke Resnica, ki bo po zagotovilih stranke obravnaval le "interno delovanje stranke". Prvak Resnice Zoran Stevanović je sicer napovedal, da bodo razpravljali tudi o podpori poslancev mandatarskemu kandidatu. Kot so že napovedali, bodo podprli kandidata, ki bo najbližje potrebnim 46 glasovom. Vztrajajo pa, da jih v vladi ne bo.

Stranki Resnica je na marčnih parlamentarnih volitvah prvič uspel preboj v DZ. S 64.799 oziroma 5,49 odstotka glasov so osvojili pet poslanskih mandatov.

Parlamentarna razmerja med sedmimi strankami, uvrščenimi v DZ, in neuspela prizadevanja prvaka relativne zmagovalke Svobode Roberta Goloba za sestavo nove koalicije so naposled stranki z najmanj poslanci prinesle tudi mesto predsednika DZ. Stevanovića so na tajnem glasovanju ob poslancih njegove stranke podprli še poslanci SDS, NSi, SLS in Fokus ter Demokratov.

Zatrjujejo, da bodo mandat oddelali v opoziciji

A v Resnici zatrjujejo, da bodo mandat oddelali v opoziciji. Pričakovati pa je njihovo podporo novi vladi ob glasovanjih v DZ, prav tako tudi podporo najverjetnejšemu mandatarju, predsedniku SDS Janezu Janši. V stranki so namreč že večkrat povedali, da bodo ob glasovanju o mandatarju podprli tistega kandidata, ki bo najbližje "številki 46", saj da ne želijo biti vzrok politične blokade države.

Ni pa še jasno, ali bodo pripravljeni prispevati tudi podpise pod predlog kandidature, če bi Janša to zahteval od strank, na poslanske glasove katerih računa. Stevanović je napovedal, da se bodo o podpori mandatarju in novi vladi pogovorili tudi na današnjem svetu stranke.

Po drugi strani pa je prvak Resnice dejal tudi, da potrebe po tem, da bi tudi prispevali podpise pod predlog kandidature, ne vidi. Zatrdil pa je, da bodo poslanci ob glasovanju vedno enotni.

Stranke, ki bodo v novo vlado dejansko vstopile, pa koalicijsko pogodbo na organih stranke obravnavajo te dni. Doslej so jo potrdili že Demokrati in NSi, do izteka roka za vložitev mandatarske kandidature se bodo zvrstila še zasedanja organov SDS, SLS in Fokus.

