Popolna statistika Olimpije, Celjani še zadnjič pred spektaklom leta

1. SNL, 28. krog

Sobota, 5. april:

Strelska suša na prekmurskih derbijih

Dogajanje v 28. krogu se bo začelo v Športnem parku Lendava ob 17.30, ko se bosta spopadli Nafta in Mura. Gostitelji nujno potrebujejo točke, saj imajo pred zadnjeuvrščenimi Domžalami (s tekmo manj) le dve točki prednosti. Ne bo jim lahko, saj v tej sezoni dosegajo najmanj zadetkov na srečanju. Doslej so jih dali le 21, manj kot enega na dvoboj. Mreže Mure v tej sezoni še niso zatresli. Črno-beli, ki se lahko pohvalijo s 14 točkami več od sosedov iz Lendave, in bi si lahko tudi matematično že čez nekaj krogov zagotovili obstanek med elito, so se zasidrali na šestem mestu. Višje bo šlo težko, saj je prednost klubov, ki sestavljajo zgornjo polovico razpredelnice, zelo velika.

Prekmurski obračuni v tej sezoni ne prinašajo veliko zadetkov. Na treh tekmah je padel le en, v prvem krogu ga je za zmago Mure z 1:0 dosegel nekdanji kapetan črno-belih Matic Maruško. Preostala dvoboja sta se končala brez zadetkov (0:0). Foto: Sebastijan Andrejek Bukovec

Mura bo tako znova ostala brez Evrope, na njo pa je lahko po sredinem porazu v četrtfinalu pokala proti Bravu dokončno pozabila tudi Nafta. Izpad iz pokala je Lendavčanom vzel ogromno moči. Proti Šiškarjem so odigrali 120 minut, nato izpadli po izvajanju 11-metrovk, Mura pa je lahko na drugi strani pod taktirko Matjaža Keka mlajšega med tednom počivala in se sproščeno pripravljala na atraktivno gostovanje, ki bo zagotovo napolnilo tribune v Lendavi. Zaradi kazni bo Nafta pogrešala Kimija Lavrenčiča, Mura pa Matica Vrbanca.

Stojanović želi nadaljevati zmagoviti niz

Odkar je Slaviša Stojanović prevzel vodenje Kopra, kanarčki preskakujejo ovire kot po tekočem traku. Najprej so v prvenstvu ugnali Muro z 1:0, med tednom pa še v pokalu v gosteh Bistrico z 2:0. Nekdanji slovenski selektor, ki želi Primorce popeljati v Evropo, želi nadaljevati zmagoviti niz proti Radomljanom.

Koper in Radomlje se bosta za točke v 1. SNL na Bonifiki potegovala 11-krat. Še vselej se je tekma končala brez remija. Koprčani so zmagali sedemkrat, mlinarji pa štirikrat. Foto: www.alesfevzer.com

Koper je v tej sezoni ugnal mlinarje že trikrat (2:1, 1:0 in 1:0), a je bilo vselej tesno, s pomočjo domačega igrišča na Bonifiki pa se mu ponuja priložnost, da serijo še nadaljuje, s tem pa na lestvici skoči na tako želeno tretje mesto. Pri Kopru bosta v središču pozornosti brata Tomi in Deni Jurić. Avstralska Hrvata sta skupaj v tej sezoni dosegla že 17 zadetkov, Radomlje, ki je za razliko od Koprčanov lahko med tednom počivalo, saj je že izpadlo v pokalnem tekmovanju, še niso povsem mirne. Prednost pred najslabšim dvojcem v elitnem ligi ni tako velika, da bi lahko v taboru mlinarjev že hladili šampanjec.

Popolna statistika Olimpije proti Primorju

Nedeljski spored se bo začel s poslastico v Ajdovščini. V prestolnico burje se odpravlja ogromno navijačev Olimpije, ki so vse bližje novemu državnemu naslovu. Moštvo pod vodstvom Victorja Sancheza je po izpadu iz Evrope ujelo želen ritem. Za razliko od največjih tekmecev praviloma dobivajo tudi "manjše" tekme. Mariborčani so se denimo v tej sezoni obakrat opekli proti Primorju v gosteh. Olimpija proti klubu iz Ajdovščine v tej sezoni še ni izgubila niti točke. Trener Milan Anđelković, nekdanji branilec zmajev, ki je veliko let deloval tudi v strokovnem štabu zeleno-belih, tako še ni našel prave rešitve za to, kako presenetiti ljubljanskega favorita. Zakon bivšega bo skušal potrditi Haris Kadrić, nekdanji napadalec Olimpije, ki je v prejšnjem mesec dosegel kar tri zadetke.

Olimpija se lahko v tej sezoni pohvali s popolno statistiko proti Primorju. Tri tekme, tri zmage, gol razlika pa kar 9:0. Foto: Aleš Fevžer

Pri zmajih, ki ne skrivajo želje, da bi sezono s številnimi presežki v Evropi začinili z dvojno slovensko krono, v napadu kraljuje prvi strelec tekmovanja Raul Florucz. V četrtek je Olimpija zlahka v pokalu izločila Beltince (5:2), med strelce pa se je vpisal tudi Mateo Ačimović, sin legendarnega Milenka Ačimovića, nekdanjega asa slovenskega nogometa, zdaj pa direktorja reprezentant na Nogometni zvezi Slovenije (NZS). Mateo je dosegel strelski prvenec na uradnih tekmah za zmaje, zanimivo pa je, da je tudi njegov oče prvi gol v dresu Olimpije proslavljal na tekmi z Beltinci. Milenku je to uspelo pri 19 letih in 206 dneh, Mateo je to storil pri 17 letih in 181 dneh. Tako je poročal OptaŽabar, statistični guru, ki spremlja dogajanje pri Olimpiji, in dodal, kako je Mateo postal najmlajši strelec Olimpije v zgodovini slovenskega pokala.

Bravo pogreša zmage, Celje še zadnjič pred spektaklom leta

Bravo se vrača v Stožice. Vroče Celjane, ki se pripravljajo na vrhunec sezone, domači razprodani evropski spektakel proti Fiorentini, bodo pričakali na stadionu v Stožicah, kjer so jeseni že odpravili slovenske prvake. Šiškarji so v tej sezoni že dvakrat zapored prekrižali načrte izbrancem Alberta Riere, ki bi lahko zaradi napornega ritma in četrtkovega izziva proti slovitemu italijanskemu klubu v Ljubljani dodobra premešal udarno enajsterico. Bravo v 1. SNL že nekaj časa pogreša zmago. Njene sladkosti ni občutil že pet tekem zapored. V zadnjem prvenstvenem nastopu je ravno v Stožicah, kjer bo gostil Celjane, doživel prepričljiv poraz proti vodilni Olimpiji in prekinil dveletni niz nepremagljivosti proti zmajem. Izbrancem Aleša Arnola gre, kar se tiče zmag oziroma napredovanj, bolje v pokalu.

Celjani na gostovanjih pri Bravu ne dosegajo veliko uspehov. Na 11 gostovanjih do zmagali le trikrat, izgubili pa kar šestkrat. Nazadnje so ostali praznih rok 28. septembra, ko je Bravo v Stožicah zmagal s 3:2, zmagoviti zadetek pa je v sodnikovem podaljšku dosegel Milan Tučić. Foto: Jure Banfi

V sredo so po hudem boju izločili Nafto in se drugič v klubski zgodovini uvrstili med štiri najboljše, isti dan pa so Celjani v štajerskem derbiju navdušili v Ljudskem vrtu, bili boljši od Maribora in ga premagali z 1:0. V polno je zadel Francoz Logan Delaurier-Chaube, Rierova četa pa tako v sezoni, v kateri dosega čudežne rezultate v Evropi, ostaja v boju za lovoriko. V prvenstvu bi lahko že kmalu tudi teoretično ostala brez možnosti za ubranitev naslova, saj za vodilno Olimpijo ob tekmi manj zaostaja kar 18 točk. Vseeno pa je dvoboj zelo pomemben za Celjane, saj bi, če jim ne bi uspelo osvojiti pokala, morali v prvenstvi za Evropo osvojiti tretje mesto. Z nedeljsko zmago v Ljubljani bi si močno izboljšali izhodišče, saj bi s tekmo manj po točkah ujeli Bravo.

Domžale brez Šturma, Maribor brez Tetteha

Domžale so pred dvema desetletjema kraljevale na slovenskih zelenicah in pod vodstvom Slaviše Stojanovića dvakrat osvojile naslov prvaka. Zdaj jim grozi, da bi se morali po dolgih letih posloviti od elite in se spopasti z drugoligaškimi izzivi. Z Nafto bijejo hud boj za obstanek. Za zdaj kaže bolje Lendavčanom, a izbranci Dejana Dončića še zdaleč niso vrgli puške v koruzo. Dragocene točke v boju za obstanek bodo iskali proti Mariboru. V napadu bodo pogrešali kaznovanega Danijela Šturma, kar je velik udarec, saj je Primorec, sicer tudi nekdanji član Maribora, najboljši strelec rumenih v tej sezoni.

Maribor je v tej sezoni že trikrat premagal Domžale (4:1, 3:0 in 2:1). Foto: Jure Banfi

Domžalčane čaka spopad z zelo motiviranim tekmecem, ki si preprosto ne sme dovoliti novega spodrsljaja, če še želi kandidirati za naslov prvaka. Vijolice med tednom niso navdušile proti Celju. Pred 5.500 gledalci v Ljudskem vrtu so jih gostje iz knežjega mesta nadigrali, za nameček pa pogrešajo še najbolj vročega strelca Benjamina Tetteha. Ganec naj bi bil odsoten z igrišč vsaj tri tedne, kar je velik udarec za četo Boštjana Cesarja. Srečanje na stadionu ob Kamniški Bistrici se bo začelo ob 20.15.

1. SNL, 28. krog

Sobota, 5. april:

Nedelja, 6. april:

Lestvica: